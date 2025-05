"Cosa c'è dietro la doccia a tre". La confessione di Elodie

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato un esordio fortunato quello di "Fuori", il film di Mario Martone unica pellicola italiana in concorso al Festival di Cannes, che ha visto sfilare sul red carpet il regista e le sue tre protagoniste Valeria Golino, Matilde De Angelis e Elodie. Per loro sette minuti di applausi al termine della proiezione e molta emozione. Per la cantante romana si tratta del quarto film in carriera ma della sua prima volta a Cannes; un "battesimo" che però non l'ha toccata davvero. "Il frastuono del festival non mi tocca, sono qui per sostenere Mario Martone e le altre attrici, Valeria e Matilda", ha confessato Elodie sulle pagine del Corriere della sera.

La scena di nudo sotto la doccia

Al centro dell'intervista e della curiosità sul film c'è una scena di "Fuori", nella quale le tre attrici sono nude sotto la doccia. Un'immagine forte e intima che non ha creato, però, disagio tra le tre donne o almeno non per Elodie: " Ho sempre avuto un'educazione libera nell'esprimere il corpo, a casa potevamo girare nudi, senza malizia. Quella è una doccia tra amiche". Già due anni fa, in occasione della presentazione del suo primo film "Ti mangio il cuore" alla Mostra del Cinema di Venezia, l'ex talento di Amici dichiarò di non avere avuto alcuna difficoltà a girare la sua prima scenza di sesso davanti alla macchina da presa: " Nessun imbarazzo. Ho da sempre un rapporto sereno con il mio corpo. Un seno è un seno. Ce l'ho io come lei, solo abbiamo ghiandole diverse ".

Il cinema e il successo

La musica rimane il suo primo amore, ma il cinema continua a tentarla e a proposito di una carriera parallela Elodie ha affermato:" Zompetto qui e là, le cose si creano, si costruiscono. Se smetto dopo questo film sarà stata una bella esperienza che mi ha arricchito ". Oggi la cantante vive un momento di grandi cambiamenti a livello privato: " Mi sto dedicando alla crescita personale. Ho fatto pace col mio passato ".

Se mi sono imborghesita? Forse un po' sì, ma voglio spiegarmi bene. Non c'entra il successo: è il benessere, lo stile di vita agiato che mi ha portato da un'altra parte rispetto al mio passato".

A proposito del successo e di ciò che ha comportato per lei, che è nata e cresciuta nella borgata romana, Elodie ha precisato: "