Vladimir Luxuria investita sulle strisce pedonali a Roma: "Salvata dal cappotto imbottito"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si può certo dire che questo sia un momento fortunato per Vladimir Luxuria. Dopo essere stata vittima dei vandali - che hanno messo a soqquadro il suo ufficio in due occasioni diverse - ed essere stata derubata in pieno giorno, l'ex parlamentare è stata investita sulle strisce pedonali. Fortunatamente l'incidente non avuto conseguenze gravi ma su Instagram l'attivista Lgbtq si è sfogata in un lungo video, nel quale ha raccontato la dinamica dell'accaduto.

Il racconto dell'incidente

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 6 dicembre nel quartiere Pigneto, dove vive Vladimir Luxuria. "Stavo attraversando la strada su Via L'Aquila, sulle strisce pedonali e a un certo punto un motorino ha sorpassato sulla doppia striscia continua tutte le auto in coda e mi ha investita sulle strisce pedonali ", ha raccontato l'ex parlamentare, proseguendo: " Per fortuna avevo un cappotto molto imbottito e quindi non mi sono fatta niente. Mi sono però molto arrabbiata. Se ci fosse stato un bambino al posto mio, le cose sarebbero state molto più gravi. Ho preso la targa di questa moto, inizialmente volevo denunciarlo ". Nel video pubblicato sui social Vladimir Luxuria ha rivelato di avere avuto un chiarimento con il guidatore del motorino: "Avevo l'adrenalina a mille perché mi sono vista questo motorino addosso. Poi questo ragazzo mi ha detto che era stanco, che è un padre di famiglia. Io lascio stare, non faccio denunce anche perché non mi sono fatta niente. Ma voglio approfittarne per dire ai motociclisti romani e non, a chi porta i monopattini etc. di fare attenzione perché una distrazione o una stanchezza a volte può causare dei danni" . A margine del video pubblicato su Instagram Luxuria ha ironizzato sul particolare momento che sta vivendo: " Devo avere un angelo in cielo che mi protegge: dopo il ritrovamento del mio portafoglio rubato mi è successo anche questo ".

Il furto del portafogli

Due settimane fa, infatti, l'attivista Lgbtq è stata derubata mentre stava rientrando a casa ma già poche ore dopo Luxuria era rientrata in possesso del portafogli grazie al gesto di un cittadino straniero, che lo aveva ritrovato. Per rintracciare e ringraziare l'uomo, Vladimir Luxuria era intervenuta in diretta a "Chi l'ha visto", la trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. " Mi hanno rubato il portafoglio con tutto dentro: soldi, carta d'identità, patente, tessera sanitaria, carta di credito. Sapete tutta l'angoscia di dover rifare tutto ", aveva raccontato, rivelando che l'episodio si era concluso positivamente: " Una persona dall'accento straniero mi ha citofonato e mi ha detto che ha ritrovato il mio portafoglio ed era risalito al mio indirizzo dalla carta d'identità. Sono scesa giù e l'ho ringraziato velocemente poi dovevo andare via. So solo che questa persona si chiama Florin. Vorrei offrirgli una cena, dargli una mancia.

Lo vorrei semplicemente ringraziare perché ha fatto unmolto bello". Grazie all'appello televisivo Luxuria ha rintracciato il suo benefattore, al quale ha offerto un aperitivo in segno di gratitudine.