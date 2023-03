In una delle ultime puntate del suo podcast "Muschio Selvaggio", Fedez ha dichiarato di essere interessato a scoprire quanto costa una nave per essere inserito anche lui nel novero della flotta civile che recupera i migranti nel Mediterraneo. Gli piacerebbe avere un'imbarcazione sulle cui murate dipingere il suo bel faccione ma le sue parole non possono essere considerate che poco più rispetto a una semplice "sparata", una delle tante del rapper che di tanto in tanto ama far parlare di sé. E che quando questo non accade trova il modo affinché i riflettori tornino ad accendersi su di lui.

Tuttavia, le parole sulla nave dei migranti, oltre a non passare inosservate, stavolta hanno sollevato un polverone che probabilmente nemmeno lui si aspettava. Spin Factor, società specializzata nella consulenza strategica politica e istituzionale, tramite Human, la propria piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana, ha realizzato in esclusiva per ilGiornale.it un'analisi sull'impatto social delle dichiaraizoni di Fedez. Il risultato, che non stupisce chi vive il mondo reale, conferma la diffidenza, nonché la contrarietà degli italiani davanti a chi utilizza il tema dei migranti come mero strumento di propaganda politica.

Infatti, dall'analisi condotta tra il 22 Marzo al 29 Marzo 2023, Spin Factor ha rilevato 716mila interazioni sul tema "Fedez e migranti" in 2.700 post analizzati, per un totale di 989mila parole intercettate. Come si spiega nel report, la sentiment analysis è stata effettuata prendendo in considerazione post e commenti prodotti dagli utenti con riferimento al tema dell’acquisto di una nave per il recupero dei migranti da parte di Fedez. Ebbene, il sentiment verso il rapper è risultato essere negativo per il 28.13%, una percentuale di quasi dieci punti superiore rispetto al sentimenti positivo che, invece, si è fermato al 19.79%.

L'orientamento degli italiani sul tema appare evidente e in tanti hanno sottolineato l'ipocrisia del rapper e della sua dichiarazione. Le stesse Ong gli hanno fatto notare che se vuole realmente aiutare i migranti può effettuare delle donazioni a loro, così come hanno fatto il rapper Ghali o Roger Waters, senza la necessità di mettere in mare una nave con la sua faccia. Oltre a questo, è stato fatto notare a Fedez come sarebbe senz'altro apprezzato che, anche solo nelle intenzioni (perché altro non sono) avesse pensato a un modo per mantenere quelle persone dopo l'arrivo, visto che secondo i commentatori non manca di risorse per farlo. Perché è troppo facile andare, prenderle e poi metterle a carico degli italiani, seguendo lo schema delle Ong. Sono queste le ragioni principali dietro il sentimenti negativo espresso dagli utenti e rilevato da Spin Factor.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Tiberio Brunetti, fondatore di Spin Factor: " Fedez in sé ha un sentiment positivo del 27%, sensibilmente più alto rispetto al sentiment relativo alla sua posizione sulla Ong. Il sentiment positivo di Fedez e le Ong rispetto a quello dei migranti è molto simile: significa che sostanzialmente Fedez non ha spostato granché l'opinione pubblica. I motivi possono essere diversi: in primo luogo ne ha parlato nel suo podcast e non ha fatto una campagna social, come è avvenuto in passato col ddl Zan ". Questo dato, sottolinea Brunetti, " ci fa capire anche quale è l'umore in generale degli italiani sulla vicenda. Perché se andiamo sul sentiment in generale troviamo circa un 30% di negativo, che sovrasta di molto il positivo. Se dovessimo analizzare il sentiment senza il neutro ci troveremo sui migranti con un 60-40. Vuol dire che da un lato una maggioranza significativa di italiani è d'accordo sulla linea di contenimento e di gestione del fenomento di gestione ".