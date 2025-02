"Volevo starne fuori. I pandori? Sono innocente". Ferragni torna in tv

Chiara Ferragni intervistata da Pomeriggio5

Chiara Ferragni è stata raggiunta nelle ultime ore dalle telecamere di Pomeriggio 5 per commentare tutte le vicende che l'hanno coinvolta negli ultimi giorni. Nel giorni in cui è stato comunicato il rinvio a giudizio il prossimo 23 settembre per il caso dei pandoro e delle uova di Pasqua, Fabrizio Corona ha fatto esplodere la bomba mediatica relativa alla sua relazione con Fedez e all'interferenza di Angelica Montini, che pare sia stata l'amante storica del rapper. I due si sarebbero conosciuti nel 2017 (o nel 2018) e nonostante i vari tira e molla non si sarebbero mai davvero lasciati, nonostante abbiano fatto vite pubblicamente parallele.

" Ho avuto periodi migliori, quest'anno è stato un po' devastante in tutto, ma ormai ci siamo abituati a questi up and down ", ha detto l'ex moglie di Fedez ai microfoni di Michel Dessì, che l'ha raggiunta a Milano per avere da lei alcune dichiarazioni su quanto sta accadendo nella sua vita. Non bisogna mai dimenticare che in questa vicenda ci sono anche due bambini che Ferragni ha avuto con Fedez, che sono ancora piccola e che devono essere necessariamente tutelati dal marasma che si sta muovendo attorno a loro. Sul rinvio a giudizio, che è la parte che, forse, in questo momento la preoccupa meno, Ferragni sembra essere serena: " Non me lo aspettavo però va bene, sono sicura di essere proprio al 100% innocente e lo proverò. Su questo non ho dubbi ". Con il ritiro dell'esposto da parte del Codacons, infatti, sembrava che il caso potesse rientrare ed essere archiviato ma dalla procura di Milano hanno dato un'altra lettura.

" Tra multe e beneficenza ho già speso 3,4 milioni. Ho fatto un comunicato e non ho molto da aggiungere, né per questo né per tutte le altre vicende ", ha spiegato ancora Ferragni, che per tutta l'intervista non ha mai perso il sorriso davanti alle telecamere. " Aspetteremo, cosa devo fare? Io ho fatto tutto quello che era in mio potere per cercare di dimostrare la mia innocenza e la dimostrerò ancora di più, su questo sono proprio determinata a farlo, in tutti i modi ", ha detto ancora prima di effettuare un passaggio sulla vicenda personale, un bailamme nel quale è stata coinvolta da protagonista senza essere informata.

" Da parte mia non era organizzato niente. Naturalmente, è vero che ho tante parti della mia vita dove non c'è stata così tanta privacy, per nostra scelta. Tutte le cose che stanno uscendo in questo momento io non c'entro niente, e volevo starne fuori il più possibile ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro ", ha detto ancora Ferragni, ribadendo la scelta di non rispondere e non intervenire in vicende che riguardano il gossip.

Penso sia giusto difendermi e far uscire quella che è la verità, quindi, mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli ed è per questo che in tante cose sono stata zitta, ho cercato di essere superiore

ognuno fa quello che può insomma, non c'è un modo giusto o sbagliato di farlo. Però spero che questa cosa si concluda velocemente

", ha proseguito l'influencer, sottolineando che "".