Ferragni inchioda Fedez :"Io tradita per anni e mollata da un giorno all'altro"

È una vera e propria bomba quella che Chiara Ferragni ha sganciato sui social nel giorno in cui la procura l'ha rinviata a giudizio per il caso pandoro e uova di Pasqua. Nella lunga lettera fiume pubblicata su Instagram l'influencer non ha parlato, però, dei suoi guai giudiziari ma di tutto quello che è successo con il marito, Fedez, e che ha portato al divorzio. Tradimenti, chat, inganni durati anni ben prima del matrimonio e che lei avrebbe sopportato in silenzio per amore. " Ho scelto il silenzio in questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia ma ora non riesco più a rimanere in silenzio ", ha scritto Chiara Ferragni nelle storie del suo profilo, accusando Fedez di averla tradita a più riprese e di averla lasciata da sola nel momento del bisogno.

La lettera fiume pubblicata su Instagram

" Ho vissuto sette anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa. Ho amato pur quando c’erano tante ragioni per abbandonare, ho sopportato situazioni a cui avrei detto a qualsiasi amica: "Non farti fare questo", perché per me l’amore era anche questo: sacrificarsi", ha scritto l'imprenditrice digitale sui social, scoperchiando il vaso di Pandora : "Minimizzare costantemente il mancato rispetto e giustificare atteggiamenti sbagliati per proteggere l’altra parte, per proteggere la famiglia, per proteggere la coppia. Perché mi sono sempre considerata quella forte, quella indipendente, quella che doveva lottare per tutti ".

"Mollata nel periodo più buio"

Nel suo lungo messaggio Ferragni racconta di quando Fedez l’avrebbe lasciata in tronco: " Non ho detto nulla neanche quando sono stata mollata da un giorno all’altro nel mio primo periodo di difficoltà, lo scorso febbraio, quando faticavo ad alzarmi dal letto. Ho sentito dire tante volte che lo avevo cacciato di casa, ma mai è stato detto che lo avevo cacciato dopo avere scoperto un tradimento proprio in quei giorni (solo uno dei tanti evidentemente) e mai è stato detto che lui ha preso la palla al balzo per non essere trascinato nel mio 'danno d’immagine' .

tutto lo schifo fatto da lui alle mie spalle costantemente, mentre io facevo di tutto per farlo uscire dai momenti bui"

Chiara Ferragni ha raccontato di avere scoperto solo nell’ultimo anno "

I tradimenti e la confessione

Nel corso della loro relazione Fedez avrebbe tradito più volte Chiara, ma l’ammissione è arrivata solo di recente, come racconta l’influencer.