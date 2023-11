Zoe Kravitz e Channing Tatum, il fidanzamento è ufficiale: presto le nozze?

Fidanzamento ufficiale per Zoë Kravitz e Channing Tatum. I due, dopo due anni di relazione, sarebbero pronti a convolare a nozze. A lanciare l’indiscrezione, la testata People che ha confermato – secondo fonti molto vicine a Kravitz e Tatum – l’intenzione della coppia hollywoodiana di pronunciare presto il fatidico “sì”.

L’anello di fidanzamento

Ad alimentare il gossip, gli scatti risalenti allo scorso 28 ottobre durante una festa di Halloween organizzata dalla modella Kendall Jenner. La riservatissima coppia hollywoodiana, infatti, si è presentata indossando i panni dei protagonisti di Rosemary's Baby: Zoë era vestita da Rosemary Woodhouse e Channing da neonato. Come anticipato, da alcuni scatti rubati, i più attenti non avranno potuto fare a meno di notare la presenza del prezioso anello alla mano sinistra di Catwoman; simbolo, probabilmente, del fidanzamento ufficiale con Magic Mike. È per questo che la notizia del matrimonio in vista tra i due inizia a farsi sempre più insistente.

Zoë Kravitz Secretly Wore Her Engagement Ring to Kendall Jenner’s Halloween Party — See the Ring Up Close! https://t.co/XIOeuMBmuK — People (@people) October 31, 2023

La storia d’amore tra Zoë Kravitz e Channing Tatum

Una coppia riservatissima quella formata da Zoë Kravitz e Channing Tatum; tuttavia, quello che sappiamo è che i due si sono conosciuti qualche anno fa, nel 2021, quando Zoë Kravitz volle a tutti i costi nel suo cast Channing, per lavorare ad un progetto di cui lei stessa era regista. “Quando Zoë mi ha chiamato per questo, sono rimasto scioccato. Non la conoscevo. L'avevo vista nei film, sapevo che produceva High Fidelity e l'avevo visto, ma non sapevo che volesse puntare ad un livello di creatività così alto” , aveva rivelato Tatum in un’intervista a Deadline. Proprio Zoë, invece, poco tempo dopo l’inizio della loro relazione in un’intervista a GQ, aveva sottolineato quanto lui fosse molto premuroso sul set: “Che si trattasse di prepararmi il tè, versarmi da bere o rimettere in sesto qualcuno o altro, lui era davvero il mio protettore ed è stato davvero meraviglioso e dolce. Penso che se riesci a fare qualcosa del genere insieme, è un buon test. E ne siamo usciti ancora più forti” .