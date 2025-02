"La zuffa tra cani e poi la lite", l'attore Alberto Rossi finisce al Pronto soccorso

Ascolta ora 00:00 00:00

" È stata colpa sua che non ha tenuto il suo cane ", " No è stata lei che non li ha tenuti ": è andata in scena ieri, in zona Flaminio a Roma, una di quelle discussioni che spesso si verificano tra i proprietari dei cani quando questi si azzuffanno tra di loro durante la classica passeggiata al parco.

I protagonisti della lite

Questa volta però le cose sono degenerate e una delle persone coinvolte è finita al Pronto soccorso. Si tratta del noto attore della soap "Un posto al Sole" Alberto Rossi. Questi, che solitamente porta i propri amici a quattro zampe a passeggio, per la strada incontra altri cani che, come spesso avviene, cominciano ad abbaiare.

Le cose presto degenerano, i cani passano al contatto fisico, i due proprietari cercano di dividerli e, dopo un grande sforzo, riescono ad allontanarli. Ma è proprio in questo momento che avviene l'altra "zuffa", quella verbale, tra i due proprietari degli animali. Entrambi cominciano ad accusarsi della responsabilità di quanto appena accaduto e ad alzare i toni, fino a che la donna, come raccontano alcuni testimoni, avrebbe spinto l'attore che cade a terra facendosi male alla schiena.

Il Pronto soccorso e il messaggio via Instagram

Dopo quantgo accaduto l'attore è stato visitato al Pronto soccorso e, a parte qualche graffio - potrebbero essere dovuti alle robuste manovre per separare i cani - è stato dimesso senza complicazioni.

Sia lui che l'altra signora, anche lei presentava graffi ed escoriazioni, si sono riservati di sporgere denuncia. L'attore ha però tranquillizzato tutti con una diretta Instagram in cui parlava del terremoto ai Campi Flegrei, aggiungendo anche della serenità ritrovata proprio grazie ai suoi due cani.