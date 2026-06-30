"Piscina Saini chiusa da 3 anni e lavori fermi"

"Sono trascorsi ormai quasi tre anni dalla chiusura del Centro sportivo Saini, affidato all'Università degli Studi di Milano, e ad oggi gran parte dell'impianto continua a rimanere inutilizzabile. Nell'autunno del 2023 la chiusura dell'intero complesso, compresa la piscina scoperta, venne giustificata con la necessità di eseguire importanti interventi sugli impianti tecnologici, tali da rendere incompatibile la prosecuzione delle attività sportive. Oggi, però, la realtà appare ben diversa": Davide Rocca, consigliere del Municipio 4 per Fratelli d'Italia, torna a denunciare l'inerzia del Comune sulla piscina Saini.

"A parte la realizzazione della nuova tribuna in prossimità della pista di atletica, all'interno del centro sportivo non si riscontrano interventi tali da giustificare una chiusura totale protratta per così tanto tempo. L'unica attività ancora operativa è quella del baseball, mentre tutto il resto dell'impianto continua a rimanere chiuso. È legittimo chiedersi perché sia stato necessario privare i milanesi di un patrimonio sportivo pubblico per anni se i lavori non sono stati avviati con la tempestività che era stata annunciata". Rocca continua segnalando come "una programmazione più seria avrebbe consentito di organizzare gli interventi per fasi, limitando i disagi e mantenendo fruibili almeno alcune strutture, a partire dalla piscina scoperta, particolarmente preziosa durante le estati sempre più torride". La chiusura della Saini si fa sentire ancora di più in questi giorni di caldo estremo, quando migliaia di cittadini sono alla ricerca di luoghi pubblici dove trovare sollievo.

Per il consigliere, da parte del Comune c'è "una gestione del patrimonio pubblico che non riesce a garantire ai cittadini servizi essenziali". E conclude: "I milanesi hanno il diritto di conoscere lo stato reale dell'intervento, il cronoprogramma dei lavori e la data certa di riapertura del Centro sportivo Saini".