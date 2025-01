Polfer, sui binari rintracciati cento scomparsi e la metà sono minori

Ascolta ora 00:00 00:00

Nei dodici mesi del 2024 hanno controllato oltre un milione di persone nella varie stazioni di Milano e della Lombardia. Di queste ne sono state arrestate 346 e indagate circa 3mila500. Questo il bilancio lombardo della Polfer la cui attività di prevenzione è stata incentivata grazie all'inserimento di ulteriori giornate straordinarie di controllo. Sono state, infatti, 34 le operazioni di cui 13 parte dell'iniziativa Stazioni sicure, 11 Rail safe day e 10 Oro rosso dedicate cioè alle razzie di rame.

Nell'anno appena trascorso nelle stazioni lombarde la polizia ferroviaria ha sequestrato 101 armi di cui 5 da fuoco, 79 da taglio e 17 improprie. Per quanto riguarda la droga,invece, sono stati recuperati 220 grammi di cocaina, 125 di eroina e più di 4mila grammi di hashish. Oltre 45mila le pattuglie impiegate in stazione e quasi 10mila500 quelle a bordo dei treni. Inoltre, sono stati predisposti 439 servizi antiborseggio in abiti civili nelle stazioni e sui convogli.

Le operazioni finalizzate al contrasto dei furti di rame che nelle stazioni sono spesso causa di ritardi per i viaggiatori, hanno portato a 246 controlli nei centri di raccolta e recupero dei metalli, 124 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie e 45 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti. In questo ambito, sono stati arrestati due soggetti e denunciati in dieci.

Gli scali ferroviari sono inoltre spesso meta di persone scomparse, solitamente di chi fugge da casa. Nel 2024 gli agenti della Polfer hanno rintracciato 97 scomparsi, di cui circa 50 minorenni.

Inoltre, non sono stati pochi gli episodi che hanno visto ragazzi sui binari per giochi o sfide.

Proprio per sensibilizzare i giovani sui pericoli di certe condotte, è stato riproposto il progetto Train...to be cool realizzato in collaborazione con il Miur, all'interno delle scuole.