Così vince il miglior capitalismo

C’è il capitalismo «tascabile». E c’è il capitalismo di «relazione». In Italia conosciamo piuttosto bene entrambe le espressioni. Agli antipodi l’una dall’altra. Nel primo caso si tratta di un modello industriale tipicamente nostrano, felice e coraggioso modo di attivarsi di medie imprese, assai radicate nel territorio, in molti casi a conduzione familiare, agili di pensiero, innovative nella sostanza, in grado di competere e qui sta il bello sui mercati globali. Cristallino made in Italy.

Il capitalismo di «relazione» è tutt’altra faccenda. Un modello che nel sistema economico italiano ha fatto più danni che altro. Qui di sana imprenditorialità si è visto sempre molto poco. Più che una visione, un sistema d’affari.

Nel Sistema Paese il capitalismo «tascabile» è parte rilevante della soluzione. Mentre quello di «relazione» è storica zavorra alla crescita e perciò fattore decisivo e ingombrante del problema. In questi giorni si festeggiano i 105 anni di attività della Moto Guzzi e per l’occasione è stato inaugurato, nella sede storica di Mandello del Lario, il nuovo stabilimento. E questa azienda, questo marchio così famoso in tutto il mondo, è uno dei fiori all’occhiello proprio del capitalismo «tascabile». Lì si continuano a produrre le sue due ruote. Con le stimmate della ricerca applicata. Si pensi che nel 1950, all’interno della fabbrica, venne costruita la Galleria del Vento, fu la prima al mondo nel comparto del motociclismo. Ciò stava a dimostrare come una realtà media dell’imprenditoria territoriale potesse produrre innovazione tecnologica d’avanguardia, attraverso investimenti puntuali. La vicenda della Moto Guzzi è un confortante segnale per l’Italia che lavora. Dice di una direzione che è patrimonio. Di un capitalismo intelligente e sano. «Tascabile», dunque funzionale. Nel quale le relazioni sono autentiche perché hanno il gusto del sentirsi comunità.

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