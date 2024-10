Edison, slitta al 2025 la consegna del gas Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora niente consegne di Gnl a Edison dall'impianto di Calcasieu Pass. Venture Global ha informato il gruppo guidato da Nicola Monti (in foto) che non avvierà le consegne di Gnl dal sito americano prima di aprile 2025 per problemi tecnici. Il produttore di gas naturale Venture Global ed Edison hanno firmato nel 2017 un contratto ventennale per i carichi di Gnl. L'impianto ha prodotto, esportato e venduto 355 carichi al mercato spot a prezzi più elevati, generando oltre 20 miliardi di dollari di ricavi. In base alla lettera di Venture Global, tali vendite sul mercato spot continueranno almeno fino all'apriledel 2025.

L'impianto in Louisiana è al centro di una disputa che coinvolge anche altri colossi energetici quali BP e Shell per il mancato inizio delle consegne da parte di Venture Global. Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno ordinato a Venture Global di fornire ai suoi clienti documenti sui problemi all'impianto.

Edison ha avviato un arbitrato internazionale contro Venture Global per violazione del contratto.

Ieri intanto è stato presentato da Edison e Censis il IV Rapporto Edison-Censis Le opportunità del mercato libero dal quale emerge che il 77% degli italiani ha scelto di aderire al mercato libero principalmente per tre fattori: la possibilità di scegliere e cambiare fornitore (93,4%); le offerte a prezzi competitivi (91,9%) e anche il poter optare per proposte con energie rinnovabili (83,5%). Oltre alla volontà di risparmiare in bolletta, gli italiani vanno alla ricerca di servizi aggiuntivi nella direzione dell'efficientamento energetico. Un passaggio culturale che ancora non è stato fatto è quello dalla logica del bonus a quella dell'investimento.

Edoardo Croci, coordinatore dell'osservatorio green economy dell'Università Bocconi, ha posto l'accento sul paradosso che la maggior parte degli interventi di efficientamento energetico si ripagano nel giro di pochi anni e, nonostante ciò, si decide di non farli. «Le barriere comportamentali riguardano quindi la poca conoscenza delle azioni da mettere in atto e dei benefici che ne derivano».