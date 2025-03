Il governo punta 200 milioni su Newcleo per il nucleare di nuova generazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Il governo italiano si prepara a investire 200 milioni di euro in Newcleo, azienda leader nella progettazione di reattori nucleari di terza generazione avanzata e quarta generazione. Secondo quanto si apprende, l’operazione, attualmente in fase di studio, prevede l’ingresso dello Stato nel capitale della società con una quota pari al 27%, attraverso il coinvolgimento di una o più società finanziarie e industriali controllate dallo Stato. L’obiettivo è consolidare la filiera italiana dell’energia nucleare innovativa e attrarre nuovi investitori.

L’investimento si inserisce in una strategia più ampia delineata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che questa mattina hanno ribadito la "piena convergenza sull’interesse strategico del governo affinché l’Italia partecipi attivamente alla realizzazione di tecnologie innovative nel settore nucleare".

"Il nostro obiettivo è rafforzare la filiera industriale nazionale nel settore dell’energia nucleare innovativa, garantendo sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e competitività tecnologica per il Paese", ha dichiarato Urso. Un impegno che si traduce non solo in investimenti diretti, ma anche in un quadro normativo chiaro e favorevole allo sviluppo del settore.

Il governo ha infatti già adottato un provvedimento che pone le basi per il rilancio della ricerca e dello sviluppo del nucleare di nuova generazione. Tale misura disciplina le attività di sperimentazione, autorizzazione e vigilanza, favorendo gli investimenti pubblici e privati. "Stiamo lavorando affinché l’Italia possa valorizzare le competenze già esistenti e creare nuove opportunità industriali e occupazionali, con benefici per l’intero sistema produttivo nazionale", ha aggiunto Pichetto Fratin.

L’interesse per il nucleare di nuova generazione si inserisce in una visione più ampia di transizione energetica e indipendenza dalle fonti fossili, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Newcleo rappresenta una realtà d’avanguardia in questo settore, sviluppando tecnologie capaci di sfruttare combustibili innovativi e di ridurre al minimo i rifiuti radioattivi.

Con l’ingresso dello Stato nel capitale di Newcleo, l’Italia fa un passo concreto verso il ritorno al nucleare, puntando su soluzioni sicure e sostenibili per il futuro energetico del Paese.