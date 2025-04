"Incontro costruttivo". Giorgetti a Washington incontra Bessent

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato quest'oggi a Washington il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent. " Abbiamo avuto una conversazione lunga e amichevole ", ha dichiarato il ministro tramite l'account social del dicastero. L'incontro " costruttivo " è stato concentrato sui dazi, il commercio, la tassazione digitale e la difesa. Il titolare del Mef si è detto " molto felice di aver incontrato oggi a Washington il Segretario al Tesoro Scott Bessent. Abbiamo avuto una lunga e cordiale conversazione. L'incontro è stato costruttivo e si è concentrato su dazi, commercio, tassazione digitale e difesa ". L'incontro si è tenuto presso il dipartimento del Tesoro americano a Washington a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale e della Banca mondiale.

Giorgetti ha avuto un colloquio anche con il suo omologo canadese Philippe Champagne. Il ministero dell'Economia ha reso noto che i due ministri hanno affrontato temi di attualità e di economia anche in vista del prossimo appuntamento del G7 in Canada. " In un clima molto informale e amichevole, i due ministri hanno affrontato temi di attualità e di economia, anche in vista del prossimo appuntamento del G7 in Canada ", si legge sul sito de ministero dell'Economia.

Il ministro, che non poteva mancare i lavori del Fondo Monetario, non è potuto essere in Aula in queste ore per l'approvazione delle risoluzioni al Dfp da parte del Parlamento. " Sono soddisfatto per l'approvazione del Dfp oggi da parte del Parlamento.

Al tempo stesso sono rammaricato per non essere stato presente alla discussione e alla votazione perché impegnato a Washington ai lavori del Fondo Monetario, ma vorrei ugualmente esprimere il mioa tutti i deputati e senatori che hanno votato e agli uffici del Mef che hanno lavorato su questo documento", ha dichiarato il ministro, rispondendo a distanza a Matteo Renzi , che ne ha criticato l'assenza. A Washington, il ministro dell'Economia ha dimostrato ancora una volta che l'Italia è centrale nello scacchiere internazionale.