"Mutui più cari da oltre 10 anni": l'allarme nel bollettino delle Bce

Non arrivano buone notizie per milioni e milioni di cittadini in Italia ed Europa visto che l'inasprimento della politica monetaria si continua a riflettere sui tassi di interesse e nei finanziamenti con un salasso per le famiglie. " Ad aprile i tassi sui prestiti hanno raggiunto il livello più elevato da oltre dieci anni, toccando il 4,4% per i prestiti alle imprese e il 3,4% per i mutui ipotecari ", ha reso noto la Banca Centrale Europea nel bollettino economico da poco pubblicato.

Le novità sull'inflazione

Non va meglio nemmeno su crescita economica e inflazione visto che il Consiglio le ha prospettate " estremamente incerte ": tra i motivi legati a una crescita in ribasso un ruolo determinante lo svolge " la guerra ingiustificata della Russia contro l'Ucraina " ma anche " l'incremento delle tensioni geopolitiche su più ampia scala, rischi che potrebbero frammentare il commercio internazionale e quindi gravare sull'economia dell'area dell'euro", aggiunge la Bce. Inoltre, anche l'espansione economica potrebbe essere più lenta per le continue tensioni nei mercati finanziari che potrebbero " determinare condizioni di finanziamento persino più restrittive di quanto anticipato e incrinare la fiducia. Inoltre, una crescita più debole a livello mondiale potrebbe frenare ulteriormente l'attività economica dell'area dell'euro" .

Soltanto una ritrovata (per adesso non si vede) fiducia delle famiglie e delle imprese verso maggiori consumi potrebbe ridare vita all'economia ma, affinché possa accadere un'eventualità del genere, dovrà riprendersi anche il mercato del lavoro. Uno dei temi più caldi, come detto, è quello sull'inflazione che pur prevista in leggero calo è prevista rimanere ad alti livelli ancora per un po' di tempo. Il Consiglio direttivo ha assicurato un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine decidendo di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della Bce.

"Mesi di stagnazione"