Oro Bankitalia, Giorgetti chiude il caso

Ieri il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato la presidente della Bce, Christine Lagarde, a Bruxelles a margine dell'Eurogruppo. Si è chiuso così, rilevano fonti politiche, uno dei dossier più spinosi che ha agitato il rapporto tra Roma e Francoforte: quello sulle riserve auree di Bankitalia, diventato oggetto di un emendamento alla manovra e di un confronto tra governo e Eurotower.

Il ministro dell'Economia è arrivato al faccia a faccia forte della lettera inviata alla presidente della Bce (nello strappo) con la quale aveva spiegato che la riformulazione dell'emendamento sulle riserve auree «è volta a chiarire nell'ordinamento interno che la disponibilità e gestione delle riserve auree del popolo italiano sono in capo alla Banca d'Italia» e che la nuova versione del testo «è il frutto di apposite interlocuzioni» con la stessa via Nazionale. Il messaggio è semplice: tutto chiarito, nessuna volontà di minare indipendenza o prerogative dell'istituto centrale. Un documento interno di Fdi ha inoltre rimarcato come «non è vero che non serva a nulla affermare che la proprietà delle riserve auree di Bankitalia è del popolo italiano» segnalando come il capitale di Palazzo Koch sia detenuto anche da soggetti privati riconducibili a gruppi stranieri. Nel frattempo Giorgetti, sempre a Bruxelles, ha presentato anche la candidatura di Roma a sede della costituenda Autorità europea delle Dogane (Euca).

Chiuso il capitolo europeo, il governo accelera sulla manovra. Le riformulazioni depositate al Senato ridisegnano alcune delle misure più discusse. Sul fronte degli affitti brevi, viene riportata al 21% la tassazione per il primo appartamento (anche in caso di utilizzo di piattaforme come Airbnb) sulla prima casa concessa in locazione, resta al 26% sulla seconda e viene introdotto l'obbligo di partita Iva dal terzo immobile. La norma produce un effetto positivo dal 2026 in termini di maggior gettito di cedolare secca (37,8 milioni in complesso) ma nel 2027 produce -127 milioni e -100 milioni a regime dal 2028 poiché il maggior incasso Irpef da chi va in regime imprenditoriale non compenserà il minore introito dell'aliquota agevolata. Viene poi soppressa dal testo la parte della norma che vietava la compensazione dei contributi previdenziali, mantenendo solo la riduzione da 100mila a 50mila euro del limite dei debiti che impediscono l'accesso alla compensazione.

La stretta sui dividendi viene attenuata, limitando il regime di esclusione ai casi di partecipazioni superiori al 5% o di importo oltre i 500mila euro. Il gettito stimato scende drasticamente, passando da proiezioni iniziali di oltre 700 milioni nel 2026 a poco più di 35 milioni. Per banche e assicurazioni resta l'aumento dell'Irap di due punti, ma con una franchigia di 90mila euro che attenua l'impatto sulle realtà con base imponibile più ridotta e con l'esclusione di Sim, Sgr e Sicav. Sempre per gli istituti di credito viene ritoccata la deducibilità delle perdite pregresse, con percentuali ridotte sia nel 2026 sia nel 2027, una misura che vale circa 600 milioni in due anni. Arriva poi il raddoppio della Tobin Tax, con aliquote che salgono fino allo 0,4% fuori dai mercati regolamentati e una stima di maggiori entrate da oltre 330 milioni l'anno. Un nuovo contributo di 2 euro colpirà i pacchi extra-Ue fino a 150 euro di valore dichiarato, per un gettito previsto di 201 milioni.

Introdotto un fondo da 20 milioni l'anno per aiutare le famiglie con Isee entro i 30mila euro nell'acquisto dei libri scolastici delle superiori. Previsto poi un ampliamento dei flussi informativi (anagrafe residenti del Viminale e registro Aci dei veicoli) verso l'Inps per l'Isee precompilato.