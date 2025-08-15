"5 mesi per fermare una nuova corsa alle armi nucleari"

Mentre il mondo si prepara a scoprire se il primo passo della pace in Ucraina, con condizioni tutte da definire, possa essere compiuto oggi nel corso del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, gli osservatori e la stessa Casa Bianca ridimensionano le aspettative. " Ancora più importante " dell'incontro di oggi con il presidente russo, ha detto il tycoon poche ore fa, sarà il " secondo " incontro al quale parteciperà anche Volodymyr Zelensky e al quale " forse " prenderanno parte anche " i leader europei ". Se in merito al dossier ucraino il summit di oggi potrebbe dunque non rivelarsi risolutivo, c'è però un altro fronte sul quale i massimi rappresentanti delle due superpotenze potrebbero trovare un'intesa non di poco conto.

A rivelare che l'atteso vertice potrebbe essere incentrato su questioni lontane dal conflitto in Ucraina, è stato Putin che ieri ha dichiarato che Trump " sta facendo sforzi energici e sinceri per fermare le ostilità, mettere fine alla crisi e raggiungere accordi che sono nell'interesse di tutte le parti coinvolte nel conflitto ". Il capo del Cremlino ha poi precisato che il faccia a faccia mira a " creare condizioni di lungo termine per la pace tra i nostri Paesi e in Europa, e nel mondo intero " e che una pace più estesa può essere raggiunta " se nei prossimi stadi (del dialogo) raggiungeremo accordi per il controllo delle armi offensive strategiche ".

Con le sue parole lo zar ha voluto richiamare l'imminente scadenza, prevista a febbraio, dell'ultimo trattato in vigore tra Washington e Mosca sui missili intercontinentali, il New Start. Superata tale deadline, sottolinea in queste ore un'analisi degli esperti Sahil Shah e Dmitry Stefanovich pubblicata da Politico, per la prima volta in oltre mezzo secolo, le armi strategiche statunitensi e russe potrebbero essere completamente libere da vincoli e le forze armate di entrambi i Paesi pianificheranno strategie nucleari sulla base delle stime peggiori dei rispettivi arsenali. La minaccia è ancora più grave se si tiene conto del fatto che proprio nei giorni scorsi la Russia ha dichiarato di non essere più tenuta a rispettare una moratoria sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio. Già nel 2019, al tempo del primo mandato di Trump, gli Stati Uniti hanno abbandonato il relativo trattato Intermediate-Range Nuclear Forces (Inf) del 1987.

In questo contesto, scrivono Shah e Stefanovich, l'incontro tra Trump e Putin " rappresenta un'opportunità rara e tempestiva per agire non solo per il bene dell'umanità ma anche per i risoluti interessi strategici delle due superpotenze ". Sebbene non sia necessario negoziare tutti i dettagli di un nuovo trattato dall'oggi al domani, proseguono gli analisti, " anche in un solo incontro " potrebbe essere avviato " il processo di ripristino della prevedibilità e della moderazione in materia di armi nucleari ".

In tal senso, nonostante le basse aspettative, qualche risultato incoraggiante potrebbe quindi arrivare dall'Alaska. Sia Washington che Mosca hanno infatti rilasciato dichiarazioni a favore di una nuova intesa sul nucleare. In particolare nell'analisi pubblicata da Politico, sono evidenziate sei aree in cui i leader della Casa Bianca e del Cremlino potrebbero raggiungere un accordo di principio volti a preparare il terrero per la rirpesa dei colloqui sulla stabilità strategica tra i due Paesi.

In prima battuta, Trump e Putin potrebbero riaffermare la dichiarazione del 2022 rilasciata dai cinque membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che affermava che " una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere combattuta " e che ribadiva " la responsabilità primaria " degli stessi componenti dell'organo Onu ad evitare qualsiasi confronto militare con altri Stati dotati di armi nucleari. Come passo successivo, i due presidenti potrebbero annunciare pubblicamente la loro intenzione di non superare i limiti previsti dal New Start anche dopo la sua scadenza impedendo così una corsa agli armamenti a breve termine.

Al termine del vertice nella base militare di Elmendorf-Richardon, Trump e Putin potrebbero inoltre sottoscrivere una dichiarazione congiunta in cui i due Paesi si impegnano a non riprendere i test nucleari esplosivi e a concordare un congelamento delle armi nucleari non strategiche o tattiche senza pregiudicare i negoziati futuri. Come quinto punto, in merito al collasso dell'Inf, il commander in chief e lo zar potrebbero ribadire che nessuna delle due superpotenze intende schierare missili a raggio intermedio. Infine, da Anchorage potrebbe arrivare il riconoscimento che la difesa missilistica - tra cui il progetto Golden Dome caro al tycoon e l'ampliamento da parte della Russia dell'arsenale di sistemi di lancio avanzati - non deve sfuggire al controllo.

Trump e Putin, scrivono Shah e Stefanovich, devono insomma " affermare la loro comune convinzione che la reciproca vulnerabilità rimane essenziale per la stabilità strategica e e che nessun sistema può garantire l'invulnerabilità ".

L'incontro di oggi, concludono gli esperti, potrebbe essere incentrato sull'Ucraina ma potrebbe avere un significato storico sulla questione nucleare. L'alternativa è che, in assenza di un accordo, solo cinque mesi separano il mondo da una nuova corsa incontrollata agli armamenti nucleari.