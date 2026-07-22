“Atmosfera tossica” attorno a Putin: il retroscena sull’insofferenza che cresce nel Cremlino

La guerra in Ucraina si combatte ormai su più livelli: sul campo di battaglia, nel dominio dei droni e dei missili a lungo raggio, ma anche sul terreno della percezione politica. È in questo contesto che si inseriscono le nuove dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui all'interno del sistema di potere russo starebbero emergendo i primi segnali di insofferenza nei confronti di Vladimir Putin.

The situation on the front, together with our long-range sanctions and mid-range strikes, is creating a new atmosphere around Putin. A very toxic atmosphere. He alone is the reason this war began and hasn't ended. Putin alone is responsible for the losses Russians continue to… pic.twitter.com/AmKq0PzFtp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2026

In un messaggio pubblicato sui social, Zelensky ha affermato che "l'entourage di Vladimir Putin ha iniziato a segnalare agli ucraini e ai partner dell'Ucraina" come sia ormai sempre più evidente che "il presidente da solo è la causa dell'inizio della guerra e del suo proseguimento". Secondo il capo dello Stato ucraino, anche una parte della società russa starebbe maturando questa convinzione.

Ha quindi aggiunto che "intorno a Putin si sta creando una nuova atmosfera" legata sia all'evoluzione del fronte sia ai raid ucraini a medio e lungo raggio in territorio russo, definendola "molto tossica" e sostenendo che siano ormai necessarie "decisioni che portino alla pace".

L'ufficio del presidente dell'Ucraina ha, intanto, confermato che Zelenskyy ha avuto un colloquio telefonico con gli inviati presidenziali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Definendo la conversazione "positiva" e "importante", Zelenskyy ha sottolineato che l'Ucraina ha bisogno di una "pace con dignità", qualcosa per cui è pronta da tempo. Il presidente ucraino ha inoltre ringraziato Witkoff e Kushner per il loro impegno a favore della pace e ha espresso gratitudine a Donald Trump e al popolo americano per il loro incrollabile sostegno.

Dall'inizio dell'invasione su larga scala, tuttavia, il sistema di potere costruito attorno a Putin ha mostrato una notevole capacità di assorbire tensioni interne, nonostante episodi come l'ammutinamento del gruppo Wagner nel 2023 abbiano evidenziato l'esistenza di frizioni tra diversi centri di potere.

In questo quadro, il messaggio di Zelensky sembra avere una duplice funzione:

rassicurare gli alleati sulla validità della strategia ucraina di pressione militare e psicologica e, al tempo stesso, alimentare l'idea che il protrarsi della guerra possa incidere anche sugli equilibri interni del potere russo.