Nba, il futuro del Lakers in mano al clan Trump

La famiglia del genero di Donald Trump entra nel gotha del basket americano. Un gruppo guidato da Bob Iger e Joshua Kushner (fratello di Jared, marito della figlia del presidente, Ivanka) ha raggiunto un accordo per l’acquisto di una quota di maggioranza dei Los Angeles Lakers. Come ha rivelato Espn citando diverse fonti, Mark Walter, il miliardario proprietario anche dei Los Angeles Dodgers, il cui impero finanziario è oggetto di un’indagine federale, ha ceduto la squadra dell’Nba in un’operazionedi 12,5 miliardi di dollari, segnando la valutazione più alta mai raggiunta per un team sportivo.

«Essere proprietario dei Los Angeles Lakers è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Ciò che porterò con me è la comunità, i tifosi e una città che considera questa squadra come una famiglia - ha detto Walter in un comunicato - I Lakers appartengono a Los Angeles e sono convinto che il meglio debba ancora venire». La sua decisione di vendere a una società sostenuta da Kushner e Iger è un colpo di scena, che arriva solo 14 mesi dopo l’acquisto dai Buss (proprietari dal 1979) per la cifra record di 10 miliardi di dollari. L’ex Ceo di Disney, che è anche consulente della Thrive Capital di Kushner, è un noto appassionato di basket e ha presenziato regolarmente a bordo campo alle partite dei team losangelini. Proprio nel suo ruolo con Disney, partner televisivo della lega, ha lavorato a stretto contatto con il commissario Nba Adam Silver. «Da appassionati Nba di lunga data siamo profondamente onorati dell’opportunità di diventare custodi dei Lakers - hanno fatto sapere i due acquirenti - Il nostro impegno è quello di costruire su queste basi e servire questo straordinario team, i suoi tifosi e la città». Poche settimane fa, Joshua è finito al centro dell’attenzione per le rivelazioni secondo cui il capo della Fifa Gianni Infantino stava pensando di aprire ai privati la vendita di quote dei prossimi Mondiali. Un’operazione da miliardi di dollari dove il 41enne fratello minore del genero di Trump era pronto a guidare una cordata di investitori per acquistare il pacchetto. Mentre a creare grattacapi al marito di Ivanka è l’investimento turistico da 6 miliardi in Albania. Come ha riportato il Wall Street Journal, i terreni sul mar Adriatico, sono finiti al centro di una controversia: il gruppo di Kushner ha già pagato 240 milioni a dei proprietari privati, tra cui Artur Shehu. L’uomo è stato accusato dalla procura albanese di far parte di un’organizzazione internazionale dedita al traffico di cocaina e al riciclaggio di denaro.