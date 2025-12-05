Brasile, Bolsonaro ha scelto il figlio Flavio per le presidenziali 2026

Ci potrebbe essere un altro Bolsonaro presidente. Ovviamente se i brasiliani lo vorranno. Il senatore Flavio Bolsonaro, figlio maggiore dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, ha annunciato che suo padre lo ha scelto come candidato alla presidenza nel 2026.

L'ex presidente Bolsonaro è stato arrestato il mese scorso e sta scontando una condanna a 27 anni per aver tentato un colpo di Stato. Per tale motivo gli è vietato candidarsi alle elezioni fino al 2030. Ma il figlio potrebbe, per così dire, correre al posto lui, in una sorta di ideale staffetta generazionale.

"È con grande responsabilità che confermo la decisione del più grande leader politico e morale del Brasile, Jair Messias Bolsonaro, di affidarmi la missione di portare avanti il nostro progetto nazionale", ha scritto Flavio Bolsonaro su X.

L'ufficio di Flavio Bolsonaro ha confermato ad Associated Press che sfiderà il presidente Luiz Inácio Lula da Silva come candidato del Partito Liberale di Bolsonaro. L'ufficio ha aggiunto che Flavio Bolsonaro ha fatto visita al padre in prigione martedì scorso.

Cosa dicono i sondaggi

Nonostante le vicissitudine giudiziarie Bolsonaro rimane una figura centrale nel panorama politico del Brasile. Anche se in carcere potrebbe essere decisivo.

Gli osservatori sostengono che per diventare un contendente competitivo contro Lula, qualsiasi candidato dell'opposizione dovrà prima assicurarsi la base elettorale cruciale e il sostegno esplicito dell'ex presidente Bolsonaro. E chi meglio del figlio?