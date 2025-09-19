Brigitte: "Sono donna, ecco le prove"

Pronti a volare fino in Delawere, Stati Uniti, per affrontare faccia a faccia la grande accusatrice americana in un'aula di tribunale. La coppia presidenziale francese è sempre più determinata ad andare avanti nella causa per diffamazione intentata contro l'influencer Candace Owens: Emmanuel e Brigitte Macron presenteranno infatti «prove scientifiche e fotografiche» per dimostrare che la première dame sia effettivamente una donna. Da diversi anni, la youtuber, 36 anni, sostiene invece che sia una transessuale nata nel corpo di un uomo.

Contrattacco, per chiudere «una volta per tutte» una vicenda che ha del grottesco, se non fosse che le fake news, specie negli Usa, trovano terreno sempre più fertile. «È incredibile che si debbano presentare questo tipo di prove», ha spiegato il legale dei Macron, Tom Clare, ma dato che certe affermazioni rischiano di «distrarre» il presidente dalla sua azione istituzionale hanno deciso entrambi di andare fino fondo alla vicenda, con Brigitte «disposta a fare il necessario», con testimonianze di scienziati, per mettere le cose in chiaro. Non è infatti la prima volta che si tira in ballo il suo sesso. Bufala che risale al 2021, a un video di una giornalista freelance, Natacha Rey, ex gilet giallo, che inizia a sostenere che Brigitte fosse in realtà suo fratello, Jean-Marie Trogneux, che ha cambiato sesso; ma già dal 2018 la paragonava a E.T. l'extraterrestre. Dunque, Brigitte non sarebbe neppure mai esistita. Pronta, ora, a mostrare tra l'altro le foto di lei incinta dei suoi figli.

Macron, ad agosto, ha spiegato che si tratta di «difendere l'onore». Ma anche di sbugiardare «chi ha diffuso false informazioni al servizio di un'ideologia, e con legami consolidati con l'estrema destra, con l'intento di causare danni». Eliseo in crisi, contro una figura emergente della galassia MAGA; starlette complottista che ha fatto della sua teoria un business, citata perfino dal trumpiano Tucker Carlson, stranoto commentatore politico filo-tycoon, la Owens rischia ora di dover pagare diversi milioni di dollari di danni. I diretti interessati dovranno dimostrare che l'influencer ha agito con dolo, provare che fosse consapevole di mentire nella serie a puntate «Becoming Brigitte». Owens, nota negli ambienti conservatori per la sua crociata contro il movimento Black Lives Matter, perché da afroamericana nel 2019 ha lanciato la BLEXIT Foundation per incoraggiare la comunità nera ad abbandonare il loro sostegno ai Democratici, parla anche di complotto sull'11 settembre, e con il Covid mise in discussione i pericoli del virus e accusò Bill Gates di essere un «criminale dei vaccini». Per Donald Trump, è «una pensatrice molto intelligente» e libera. I Macron hanno denunciato a luglio: 22 capi d'accusa. E chiedono un risarcimento «esemplare» per la campagna di «umiliazione globale» e «bullismo mediatico».

Quanto al dolo, la Owens ha raggiunto 6,9 milioni di iscritti sul suo account X e 4,7 milioni su YouTube dicendo falsità, sostiene il legale della coppia. Ha inoltre respinto tutte le richieste di rettifica, persistendo nella sua «campagna diffamatoria» per «acquisire notorietà e fare soldi».