Regno Unito e Unione Europea hanno raggiunto un accordo su regole fitosanitarie, tassazione sulle emissioni inquinanti dell’industria e mobilità giovanile che segna un riallineamento tra Londra e Bruxelles. E al contempo riapre le polemiche inglesi sulla Brexit, a dieci anni dal referendum del 2016. Innanzitutto gli scambi, tra le due aree, di animali, piante e prodotti derivati, che saranno resi più facili grazie all’allineamento di Londra alle regole europee su sanità animale e vegetale, a partire da marzo 2028. Il secondo elemento dell’accordo consentirà ai prodotti britannici ed europei, come l’acciaio, di essere esentati dal 2028 dai rispettivi dazi sulle emissioni inquinanti alla produzione. Il terzo pilastro dell’accordo prevede che i giovani di ciascuna parte, a partire dal 2030, possano viaggiare, lavorare o studiare nell’altra area per al massimo tre anni. Londra aveva inizialmente proposto 50.000 posti e ha finito per accettarne 100.000. In pieno stile Brexit, le trattative tra le parti sono state serrate e hanno rischiato di deragliare fino all’ultima ora, questa volta sul tema delle tasse universitarie che gli europei dovranno pagare in Inghilterra: nei prossimi 6 mesi Londra si impegna a presentare una proposta a fronte di una promessa europea di avere un occhio di riguardo per l’industria britannica, specie quella automobilistica.

Alla firma dell’accordo, il primo ministro inglese Andy Burnham ha parlato di un buon giorno per la Gran Bretagna e l’Europa, Ursula von der Leyen ha salutato una svolta nei rapporti reciproci, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha ribadito l’apertura a una relazione il più stretta possibile.

Ma a Londra è da giorni che le opposizioni sono all’attacco. Se i Conservatori contestano le valutazioni di Downing Street sui benefici economici dell’intesa (+0,5% all’anno sul Pil), Nigel Farage ha contestato la legittimità politica della scelta, affermando che Burnham non ha un mandato per cercare un riallineamento e accusandolo di essere «caduto nel gioco di Bruxelles». Non solo il manifesto elettorale laburista escludeva un rientro in Ue, ma lo stesso Burnham in campagna elettorale aveva detto che tornare sulla Brexit sarebbe stato un errore. Salvo poi prospettare un possibile rientro o riallineamento. Il governo inglese è già spaccato, mentre il fronte del Leave si sta riorganizzando. L’ex premier Boris Johnson ha definito una «follia» fare della Brexit una priorità, pronto a una campagna per restare fuori.