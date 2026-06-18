"Crescita al ritmo di 20 testate all'anno". L'allarme sull'arsenale nucleare della Cina

La Cina continua ad ampliare il proprio arsenale nucleare, in una fase in cui i principali accordi sul controllo degli armamenti stanno perdendo efficacia. Secondo le ultime stime disponibili, Pechino dispone oggi di oltre 600 testate nucleari e sta investendo in maniera significativa nella modernizzazione delle proprie forze strategiche. Il focus non riguarda soltanto i numeri assoluti, che nel momento in cui scriviamo sono ancora lontani da quelli di Stati Uniti e Russia, ma soprattutto la velocità con cui il programma cinese si sta sviluppando.

Lo sprint nucleare del Dragone

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il nuovo annuario dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) stima che la Cina abbia raggiunto quota 620 testate nucleari all'inizio del 2026, 20 in più rispetto all'anno precedente. Il rapporto evidenzia inoltre una crescita costante che potrebbe proseguire per tutto il prossimo decennio.

Non solo: Pechino starebbe aumentando il numero delle armi disponibili, ma anche quello delle testate effettivamente schierate con le forze operative. Una delle novità più rilevanti riguarda infatti la possibilità che alcune testate siano state montate su missili durante esercitazioni in tempo di pace, una pratica che rappresenterebbe un'evoluzione rispetto alla tradizionale dottrina cinese, basata sulla separazione tra vettori e ordigni nucleari.

Secondo il SIPRI, la Cina dispone ormai di circa 775 silos per missili terrestri e potrebbe raggiungere entro la fine del decennio una capacità intercontinentale paragonabile a quella delle altre due grandi potenze nucleari, Russia e Stati Uniti. Allo stesso tempo, Pechino ha accelerato lo sviluppo di nuovi sistemi di lancio, dai missili balistici intercontinentali alle piattaforme navali e aeree. Per la cronaca, di recente sono stati presentati inediti vettori strategici, inclusi missili lanciabili da sottomarini e bombardieri con capacità nucleare, segnale di una crescente diversificazione dello strumento deterrente.

A cosa punta Pechino

Le autorità cinesi continuano a ripetere che la propria strategia nucleare è solo ed esclusivamente difensiva e fondata sul principio del "no first use", ovvero il non impiego per primi dell'arma atomica in un conflitto. Tuttavia, la modernizzazione in corso risponde alla necessità di garantire una maggiore sopravvivenza delle forze strategiche di fronte ai progressi tecnologici degli Stati Uniti, in particolare nel campo della difesa missilistica e delle armi di precisione.

Tutti i nove Paesi dotati di armamenti nucleari stanno investendo nel rinnovo dei propri arsenali e, secondo il richiamato SIPRI, il numero delle testate operative potrebbe continuare ad aumentare nei prossimi anni.

A rendere il contesto ancora più delicato è la progressiva erosione degli accordi di controllo degli armamenti.

La scadenza del trattato, ultimo grande accordo tra Washington e Mosca sulla limitazione delle armi nucleari strategiche, ha segnato la fine di un sistema che per anni aveva garantito trasparenza e scambio di informazioni tra le due maggiori potenze atomiche. In assenza di nuovi meccanismi condivisi, gli esperti temono che la competizione nucleare possa intensificarsi. Con rischi estesi per l’intero pianeta.