Alla Casa Bianca c’è un presidente che reitera l’invito all’omologo russo Putin al vertice G20 di Miami, dicendo che «se vuole venire, può certamente farlo». Rendez-vous previsto il 14 e 15 dicembre. In mezzo, c’è tutta l’incertezza ingenerata dall’ultimo «caso» di comunicazione del leader statunitense, sulle sue reali intenzioni con Mosca e con Kiev. Tra mediazione e strette di mano a Shenzhen, e le prove di dialogo russo-ucraino ad Abu Dhabi, un giallo: i messaggi inviati alle parti da Trump, da un vertice con la Nato, dal quale ci si aspettava un indirizzo più chiaro sulla trattativa di pace neppure in fase di decollo.

È infatti la stessa persona, The Donald, che nel faccia a faccia del 25 novembre a Mar-a-Lago con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, incontrato a porte chiuse per discutere della guerra in Ucraina e delle priorità dell’Alleanza, prima mette nero su bianco un comunicato congiunto in cui i due annunciano la volontà di «continuare a espandere la spesa per la difesa e gli investimenti sia negli Stati Uniti sia in tutti i Paesi Nato». Poi il tycoon indossa i panni del correttore di bozze: ritocca la dichiarazione accordata in prima istanza a Rutte su un punto tutt’altro che secondario. Nel testo comune diffuso dalla Nato, i due avrebbero convenuto sull’importanza di impedire che la Russia allarghi la guerra: un chiaro no ad azioni che rischiano di ampliare il conflitto, intenzionalmente o involontariamente. Poche ore dopo, in un messaggio sul suo social Truth, il tycoon ha però aggiunto in corsa le parole «e Ucraina», estendendo anche a Kiev l’appello a non alimentare l’escalation. E di fatto mettendole sullo stesso piano.

Quale sia ora la linea congiunta Nato-Casa Bianca è diventato un enigma per sherpa esperti, specie in Europa. E un innesco perfetto per il nuovo cortocircuito con il presidente ucraino. Gli Usa non stanno facendo abbastanza per portare alla pace, la denuncia di Zelensky, che denuncia ritardi Usa nella consegna di missili antibalistici, pressioni insufficienti sulla Russia e «spesso posizioni dei due inviati» più in sintonia con Mosca che non con Kiev. Poi l’affondo su Trump e sulla sua foto pubblicata con l’abbraccio a Putin in Cina: «Strana», è «un aggressore» e «un assassino» e non un amico, spiega Zelensky. «Sarebbe come dire di essere stati amici di Hitler durante la Seconda guerra mondiale». Parole da Kiev dopo la conferma di una funzionario Nato a Politico della veridicità della versione originale del testo congiunto Trump-Rutte: era quella concordata tra le due parti in Florida, senza l’aggiunta che tirava le orecchie pure ai gialloblù. Che però in effetti hanno iniziato a colpire da tempo in profondità raffinerie nella Federazione. E pure a centrare corvette militari russe nel Mediterraneo e navi cargo nel Baltico.