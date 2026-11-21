L’ex premier francese Dominique de Villepin ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali in programma in Francia ad aprile del 2027. De Villepin ha annunciato la scelta dopo un lungo discorso in cui ha affrontato la situazione politica interna del Paese, parlando di «degrado politico» e di «democrazia in panne». De Villepin si è richiamato esplicitamente all’eredità di Charles de Gaulle e si è impegnato a rafforzare il peso della Francia sulla scena internazionale e a sconfiggere l’estremismo politico.

Il 73enne, che ha ricoperto la carica di primo ministro sotto la presidenza di Jacques Chirac, ha criticato duramente la rotta intrapresa dal Paese sotto il presidente Emmanuel Macron («un presidente fantasma»), ma ha anche definito un’eventuale vittoria della leader di estrema destra Marine Le Pen come una grave minaccia per la nazione. Esponente di lungo corso della destra tradizionale francese, de Villepin cerca anche di vellicare l’elettorato di sinistra, criticando la crescente disuguaglianza e la guerra condotta da Israele a Gaza.

Da mesi i sondaggi indicano Marine Le Pen come favorita. luta. Nel 2017 e nel 2022, infatti, era arrivata dietro Macron al primo turno, per poi essere nettamente sconfitta al ballottaggio. De Villepin ha affermato di non considerare il Rassemblement National di Le Pen e La France Insoumise di Mélenchon come minacce equivalenti, sottolineando che il partito di Le Pen porta con sé un’eredità di xenofobia, razzismo e antisemitismo.

Intanto, un sondaggio Ifop-Fiducial pubblicato ieri, mescola le carte rispetto a quanto finora emerso. Se Édouard Philippe (Horizons) o Raphaël Glucksmann (Place Publique) fossero ciascuno l’unico candidato della destra e del centro alle presidenziali del 18 aprile in Francia, supererebbero il candidato de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon al primo turno e andrebbero al ballottaggio contro Marine Le Pen. In ogni altra ipotesi invece si tornerebbe allo spareggio Le Pen-Mélenchon.