È stato davvero un «black friday», un venerdì nero, per l’economia francese. Ieri in tarda serata Standard&Poor’s Global Ratings ha confermato ad A+ il rating sovrano dei transalpini, ma ha rivisto da stabile a negativo l’outlook, rendendo concreto il rischio di un declassamento nei prossimi mesi per Parigi. L’outlook negativo allinea S&P alla posizione già assunta da altre agenzie sul debito sovrano francese, come Fitch (A+ con outlook negativo a fine ottobre 2026) e Moody’s (Aa3 con outlook negativo).

Il ministro dell’Economia francese, Roland Lescure, ha «preso atto» di questa valutazione, ritenendo che essa «sottolinei l’assoluta necessità di dotare il Paese, nel più breve tempo possibile, di un bilancio responsabile, che risanino le nostre finanze pubbliche riportando il deficit al massimo al 5 per cento».

Pesano infatti nella decisione dell’agenzia statunitense un deficit pubblico superiore alle attese e un debito che, secondo S&P, non mostra segni di stabilizzazione. Su tutto si allunga l’ombra delle elezioni per l’Eliseo della prossima primavera, particolarmente incerte. L’agenzia teme che le divisioni politiche possano ostacolare la messa in campo di misure per ridurre il disavanzo e rilanciare la crescita anche dopo l’elezione del futuro nuovo presidente.

E ieri l’Insee, l’istituto di statistica transalpino, ha rivisto al ribasso le stime sul Pil del terzo trimestre, certificando una contrazione dello 0,2 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, contro il -0,1 della rilevazione preliminare. La seconda economia dell’Eurozona è dunque entrata in recessione tecnica, considerato che anche nel secondo trimestre il Pil aveva accusato una lieve flessione (-0,02 per cento). Diventa così pressoché irraggiungibile l’obiettivo di crescita dello 0,5 fissato dal governo per quest’anno, con inevitabili ripercussioni sui conti pubblici. L’esecutivo guidato da Sébastien Lecornu punta a ridurre il deficit dal 5,4 per cento del Pil di quest’anno al 5 del 2027, ma sembra sempre più ardua la possibilità di trovare una maggioranza disposta a votare una legge di bilancio che tornerà in aula il prossimo 7 dicembre. Giovedì scorso è saltato l’accordo tra deputati e senatori sul bilancio della previdenza sociale. Tra i principali terreni di scontro c’è la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron, di cui la maggioranza di centrodestra al Senato vorrebbe ripristinare l’applicazione, superando la sospensione concessa ai socialisti.