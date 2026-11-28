Proprio mentre giornali e investitori si preparano alla probabilissima virata a destra della Spagna, il socialista Pedro Sanchez s’inventa un altro colpo ad effetto: fa diffondere una sua foto ai tempi del servizio militare, dopo aver messo in discussione il patriottismo di Alberto Núñez Feijóo e Santiago Abascal, i leader della futura maggioranza. La campagna intitolata «tutto per la patria» di Sánchez si sta basando sull’impatto cromatico delle bandiere spagnole e sulla leva per conquistare i voti persi grazie agli scandali giudiziari, nella consapevolezza che «i simboli non appartengono solo al PP e a Vox» ha detto ieri in Estremadura in un estremo tentativo.

Prima la copertina di un tabloid con Begona, poi l’arrendevolezza nel primo scontro televisivo, ora lo sconfinamento scomposto sui temi dei conservatori. Ma che cosa c’è dietro l’ubriacatura comunicativa del premier? Quando mancano 24 ore alle elezioni anticipate spagnole, quelle che potrebbero decretare una storia vittoria del centrodestra e la fine degli otto anni targati Sanchez, il silenzio elettorale di oggi è stato preceduto ieri dalla chiusura dei vari leader.

Nel paese rimbombano ancora le schermaglie andate in scena nel confronto televisivo di due sere fa quando, a farla da padrone, è stata la controversa osservazione di Feijóo a Colau durante il dibattito: «E tu, stai zitto». E tutti giù ad accusare di maschilismo il leader popolare, mentre invece le sue parole sono state prese fuori contesto: voleva solo dire che Colau era stata zitta di fronte agli episodi di corruzione del governo socialista, durati per tutti gli anni di Sanchez al governo.

In seguito Feijoo si è recato a L’Hospitalet per il comizio conclusivo della campagna elettorale, assicurando che «l’intensità del successo» di domenica dipenderà dalla Catalogna che, come è noto, elegge 48 dei 350 membri del Parlamento. Per questa ragione Feijóo ha concentrato i suoi sforzi sulla regione dove ha presentato il PP come la «casa comune dei catalani» che aspirano a un cambio di governo e si è rivolto agli elettori indecisi e a coloro che criticano PSOE e Junts.

«Chiedo il voto anche a coloro che hanno votato per la sinistra ha spiegato dinanzi a 1500 persone - . Non vi chiedo di smettere di essere di sinistra. Quello che vi chiedo è che, se non vi piace quello che vedete, votiate diversamente. La decenza non è di destra o di sinistra; è un requisito che trascende l’ideologia. Non restate a casa, votate per il cambiamento» ha concluso.

Intanto gli investitori fiutano il quasi certo varo una maggioranza solida e si preparano ad un possibile cambio di schema nel paese. Secondo Polymarket, il più grande marketplace di pronostici al mondo, il leader del Partito Popolare sarà il prossimo presidente, con una probabilità del 91%. Questa previsione è aumentata dell’1% nelle ultime 24 ore e al contempo Sánchez ha solo il 13% di possibilità di rimanere a La Moncloa. Sulla stessa linea Barclays, secondo cui le elezioni potrebbero portare «la prima maggioranza di governo dal 2011». Anche la banca d’investimento JP Morgan ha indicato, in un report destinato ai propri investitori, che un governo di coalizione PP-Vox è l’esito più probabile, con «un effetto complessivamente positivo sui mercati e sull’economia».