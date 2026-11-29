Seggi aperti dalle 9 alle 21 in Spagna, per quasi 39 milioni di aventi diritto al voto: sarà questa una tornata elettorale (anticipata) che potrebbe dire molto sul futuro del Paese. Verranno scelti i 350 seggi del Congresso dei Deputati e 209 dei 267 seggi del Senato: si prevede un’affluenza alta, sopra il 70%. Possibile un cambio di governo, con Alberto Núñez Feijóo primo ministro e la destra di Vox che per la prima volta potrebbe entrare a far parte del governo dai tempi di Franco, a meno che Pedro Sánchez, al potere dal 2018, non riesca nella «remuntada».

Gli ultimi sondaggi indicavano che Feijóo e Santiago Abascal otterrebbero la maggioranza assoluta, a dimostrazione che il panorama politico è cambiato poco negli ultimi giorni. Secondo il Partito Popolare sarebbero 14 i seggi in bilico, che potrebbero andare a loro o a uno dei partiti del blocco di sinistra. «Abbiamo imparato la lezione del 2023. Abbiamo mancato la maggioranza per soli quattro seggi e ora ce ne sono 14 in palio» spiegano i centristi, cerchiando in rosso le zone contese: Alicante, Córdoba e Madrid, Guipúzcoa, Las Palmas e Barcellona.

Saranno 100mila gli agenti incaricati di garantire la sicurezza del processo elettorale, suddivisi in 50.373 agenti della Guardia Civil, 30.036 della Polizia Nazionale, 14.144 della polizia locale e 6.174 delle forze di polizia regionali concentrati in tre regioni ad hoc, considerate a rischio disordini: Andalusia, Madrid e Catalogna. Anche i possibili cyber attacchi sono attenzionati dall’intelligence, per cui il ministero dell’Interno ha attivato la Rete di coordinamento per la sicurezza elettorale, incaricata di proteggere i sistemi di scrutinio.

Al voto sono iscritti 38.616.949 cittadini spagnoli, quasi 1,15 milioni in più rispetto al luglio 2023, di cui 2,6 milioni residenti all’estero, mentre 1,6 milioni voteranno per la prima volta. Altra novità assoluta l’app per consentire agli elettori l’uso della carta d’identità digitale, tramite 60.000 lettori di codici QR presenti in tutti i seggi per supportare il nuovo sistema. Oggi saranno presenti 280 giornalisti accreditati, appartenenti a 53 testate internazionali e 42 nazionali.

La vigilia dei candidati è stata diversa per luoghi e modalità, ma accomunata dalla volontà di evitare i palchi e i cortei elettorali. Feijóo si è recato a Ceuta, mantenendo la promessa fatta personalmente al presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas. Troppo forte il ricordo dell’invasione di 100mila marocchini dello scorso luglio, che ha terremotato l’intera Ue. Sánchez ha scelto l’attività fisica e la famiglia, in mountain bike con la moglie, mentre Ada Colau, la candidata del Fronte Ampio, ha viaggiato in treno da Madrid, dove si è conclusa la campagna elettorale, a Barcellona. Irene Montero ha twittato immortalando il suo cane, Rumba. Míriam Nogueras, di Junts, ha preferito allenarsi tirando di boxe, il suo sport preferito, mentre il ministro socialista Félix Bolaños ha scelto di fare la spesa in un mercato rionale. Gabriel Rufián dell’Erc, uno dei principali partiti politici catalani, ha deciso per una giornata di esercizio fisico per poi godersi un pranzo in famiglia. Tutte fasi rigorosamente postate sui social, in attesa della conferenza stampa di questa sera prevista alle 22.30 per i risultati provvisori (e i primi colpi di scena).