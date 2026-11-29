Il Board of Peace per Gaza potrebbe rinunciare al mandato per la gestione della fase transitoria nella Striscia qualora il governo israeliano non desse seguito agli impegni assunti nell’ambito del piano di pace statunitense. È quanto avrebbe comunicato l’alto rappresentante del Board, il diplomatico bulgaro Nickolay Mladenov, in una lettera inviata martedì scorso al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, secondo le rivelazioni del Times of Israel. Mladenov avrebbe precisato che l’organismo non chiede a Israele ulteriori concessioni ma il rispetto degli accordi già sottoscritti, in particolare l’ingresso degli aiuti umanitari e l’avvio delle nuove strutture amministrative e di sicurezza palestinesi. Ma come è ormai chiaro, uno dei principali nodi riguarda le modalità del disarmo di Hamas.

La nuova crisi si inserisce nella partita a scacchi per la formazione dell’esecutivo in Israele. Con Netanyahu che ci riprova e propone la formazione di un governo di unità nazionale che escluda i partiti a guida araba, prevedendo un accordo a rotazione in cui Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, ricoprirebbe la carica di primo ministro prima di lui. Bibi ha affermato che spetterebbe a lui guidare un governo di unità nazionale ma, facendo riferimento a «pericoli esistenziali», si è detto disposto a ricoprire inizialmente il ruolo di vice primo ministro sotto Eisenkot, che però, resta fortemente scettico riguardo alla proposta e continua i preparativi per il giuramento del governo entro la prossima settimana, prima della scadenza del 6 dicembre. Oggi previsto un faccia a faccia tra i due. Yair Golan, leader del partito dei Democratici, ha respinto le dichiarazioni di Netanyahu. «Basta con gli stratagemmi. Netanyahu ha perso», ha tuonato. L’ex primo ministro Yair Lapid, del partito B’Yachad, ha definito la proposta «l’ennesimo inganno palese da parte di un truffatore seriale».

«Due settimane e cinque incontri costituiscono un lasso di tempo sufficiente per raggiungere un accordo, se davvero lo si fosse voluto», ha sottolineato Eisenkot. Anche il leader di Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman ha avvertito che la premiership a rotazione potrebbe essere solo uno stratagemma di Netanyahu per ostacolare la formazione di un nuovo esecutivo che escluda il Likud. «Tutti devono capire una cosa: si tratta solo di un trucco», ha chiarito Lieberman. Eisenkot ha promesso ai suoi partner di coalizione già acquisiti, Lieberman e il presidente dei Democratici, Yair Golan, che non tenterà di formare un governo di unità nazionale con Netanyahu senza il loro consenso. L’ex primo ministro Naftali Bennett, presidente di Insieme, invece, ha espresso la preferenza per la formazione di un governo che includa tutti i principali partiti sionisti, altrimenti «procederemo con un’opzione meno ottimale». Anche Bennett ed Eisenkot dovrebbero incontrarsi oggi.