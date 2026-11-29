È difficile, per chi come la cronista vedeva la cose dal campo, cancellare dalla memoria lo stupore del nesso fra i carboni ancora ardenti e il sangue delle vittime del 7 Ottobre e l’immagine di Pedro Sánchez in camicia e giacca ritto il 24 novembre insieme al primo ministro belga Alexander De Croo al valico fra Egitto e Gaza: da poco eletto, inaugurando la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue, nel suo primo viaggio da primo ministro, invece di disperarsi e solidarizzare alla vista di quello che un essere umano può fare ai suoi simili, lanciò la sua politica di attacco a Israele e difesa di Hamas. Il suo popolo va alle urne oggi e, dall’una parte e dall’altra, voterà anche a favore o contro il ruolo antiebraico e antisraeliano fornito da Sánchez in prima linea al movimento pro-Pal, e soprattutto sulla demonizzazione di Israele, sulla proposta all’Ue di essere la locomotiva della distruzione dello Stato Ebraico attraverso la weaponizzazione della parola genocidio collegata alla creazione di uno Stato palestinese.

Sánchez è partito da questo: già a Rafah nel comizio, minacciando Israele se non avesse cessato il fuoco, annunciò la sua decisione di riconoscere uno stato palestinese. L’azione europea Sánchez la sviluppa prima con Irlanda, Slovenia e Malta: il riconoscimento si realizza il 22 maggio e si allarga alla Norvegia e poi ancora. Altri Paesi rispondono che sarebbe bello, ma i tempi non sono maturi, ma Sánchez, che intanto ha annunciato in Spagna nove misure di boicottaggio e sanzioni contro Israele, fa della spaccatura europea la bandiera della sinistra. Cerca di far cancellare trattati esistenti, investimenti in scienza e sicurezza, inneggiando alla Palestina: nel febbraio 2024 si parla di eliminare l’accordo UE Israele, e Kaja Kallas annuncia la revisione. Germania e Italia con Ungheria e Repubblica Ceca salvano la situazione. Mentre Sánchez riconosce la Palestina, la sua vice Yolanda Diaz ripropone lo slogan eliminazionista «dal fiume al mare...». Sánchez il 9 settembre accusa pubblicamente Israele di genocidio; nel suo discorso all’ONU del 23 settembre 2025 dice perfino che due stati non bastano, perché uno è genocida. Lo Stato ebraico ha la stella gialla, il marchio di infamia risuona all’infinito in istituzioni politiche, culturali, dei lavoratori. Il popolo che il genocidio l’ha subito veramente, è accusato di un ripugnante tradimento della propria storia. Gli ebrei diventano per Sánchez eredi morali dei propri persecutori. È una condanna a morte non solo di Israele, ma di ogni ebreo. Se Israele è genocida è indegno di vivere, quindi deve essere cancellato. La Spagna che ha cacciato gli ebrei nel 1492, che non riconobbe Israele nel 1948 ma ha riconosciuto l’Olp, che ha una vasta immigrazione musulmana e una storia intrecciata con l’Islam, coi suoi sensi di colpa per l’impero spagnolo e il moralismo socialista in gioco, vota anche su questo: l’antisemitismo contemporaneo.