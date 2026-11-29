Che cosa succederà da domani in Spagna? Il paradosso è che uscire vincitori dalle urne non garantirà necessariamente né al blocco di destra né a quello progressista di vedersi spalancare i portoni della Moncloa, sede del governo di Madrid.

A mettere ordine nei vari scenari ci ha pensato El Paìs, che ha elencato cinque possibili scenari, basati sui sondaggi delle ultime settimane, che vedono il Pp e il possibile (probabile?) alleato di Vox in testa, ma il Psoe del premier uscente Pedro Sánchez in rimonta, ciò che rende difficile parlare di un vero favorito.

Detto che il Congresso dei Deputati (Congreso de los Diputados), la camera bassa, è formata da 350 deputati eletti con sistema proporzionale e che quindi la maggioranza si ottiene con 175 seggi, l’esito più probabile, accreditato del 48 per cento delle possibilità, vede PP e Vox saldamente in testa con circa 190 seggi assieme, 14 sopra la soglia necessaria per governare. Uno scenario che non lascerebbe dubbi a chi affidare l’incarico di formare il nuovo governo, il primo con un partito di estrema destra dalla morte di Francisco Franco, 51 anni fa.

Non cambia molto lo scenario nella seconda ipotesi i ordine di probabilità (21 per cento): in questo caso ci sarebbe un vero boom di Vox, che porterebbe il blocco conservatore ben oltre il 200 deputati totali. Anche in tale situazione, l’incarico di governo starebbe scritto nei numeri.

Terza possibilità, che raccoglierebbe il 18 per cento delle possibilità, quella che vede il Psoe di Sánchez completare la rimonta e uscire dalle urne come primo partito con 126 seggi. Ma il Pp a 120 seggi e Vox a 63 assommerebbero 183 seggi, sufficienti a garantirsi l’incarico. Per il premier socialista sarebbe quindi una vittoria di Pirro.

Nella quarta ipotesi, possibile secondo gli esperti solo nel 7 per cento dei casi, si riprodurrebbe la situazione del 2023, con Pp primo partito e Vox accreditata di un buon risultato ma le due liste che si fermano sotto il livello di galleggiamento, a 168 seggi. In questo caso a Sánchez, pur sconfitto alle urne, basterebbe incassare l’appoggio di tutti gli altri alleati, anche con l’esclusione degli indipendentisti catalani di Junts, per restare alla Moncloa con una sorta di governo di emergenza nazionale.

Resta l’ultimo scenario, forse il più infausto, che rappattuma il 6 per cento delle probabilità: quello di uno stallo totale, con nessuno dei due blocchi con la maggioranza assoluta del Parlamento e Junts, l’inaffidabile partito indipendentista-sovranista fondato da Carles Puigdemont, a fare da ago della bilancia. In questo caso, se non si troverà una quadra, si potrebbe anche tornare presto al voto.