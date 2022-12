Un dinosauro entra nel parlamento messicano: ecco cosa è successo

Qualcuno dice, anche con una certa spocchia, che la politica è una cosa seria. Vero, forse. Certo è difficile sostenere questa tesi quando dal Messico arrivano le immagini di un tirannosauro che passeggia in parlamento. Si tratta ovviamente di una protesta simbolica e alquanto scenografica allo scopo di creare il clamore necessario per sollevare la questione e fare in modo che i media ne parlino. Dietro, o meglio dentro, il costume del dinosauro c'era la senatrice Xochtil Galvez Ruiz, esponente del Partito della rivoluzione democratica, di orientamento progressista e socialdemocratico.

ES LO MEJOR QUE HA PASADO EN ESE LUGAR EN SEXENIOS pic.twitter.com/gEGV8azSdH — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) December 15, 2022

La clamorosa protesta di Xochtil Galvez Ruiz, che probabilmente d'ora in avanti verrà ricordata come il dinosauro del parlamento messicano, nasce da una protesta che il suo partito sta portando avanti contro la riforma del governo con l'obiettivo di ridurre i costi della macchina organizzativa. A questo scopo, riformula l'autorità elettorale e prepara la strada al voto elettronico. Uno schema che per le opposizioni rischia di riportare troppo sotto il controllo dell'esecutivo l'intero processo. Da qui la protesta della senatrice: " Oggi presentiamo il 'Jurassic Plan' (Piano giurassico) ".

Con queste parole la senatrice Xochtil Galvez Ruiz è entrata in parlamento con passo incerto dentro il suo abito da dinosauro, mentre i suoi colleghi di partito la applaudivano. Da oggi la barzelletta che inizia con "Che ci fa un dinosauro in parlamento?" perde di efficacia. E la stessa Xochtil Galvez Ruiz avrebbe forse potuto pensare a qualcosa di diverso per inscenare la sua protesta. Non per altro, solo che i suoi stessi colleghi di partito alle sue spalle, come si vede dal video, non riescono a evitare di sghignazzare. E forse non era proprio questo l'obiettivo della protesta della senatrice "giurassica". Anche perché, la prosima volta, per creare ancora più clamore, cosa si inventeranno in Messico?