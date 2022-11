"Ecco cosa significa". Svelato il mistero sulla spilla di Giorgia Meloni

Il G20 è terminato ieri e Giorgia Meloni è di rientro in Italia. Il presidente del Consiglio ha partecipato ai lavori con i leader mondiali. Per gli incontri di Bali, Giorgia Meloni ha scelto di indossare formali tailler di Giorgio Armani. Un look elegantissimo per il premier, che ha scelto di vestire uno dei più importanti e rinomati brand del Made in Italy. Una decisione che rimarca ancora una volta la volontà di Giorgia Meloni di volersi fare quasi ambasciatrice dell'italianità, considerando anche l'istituzione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ma a destare maggiore curiosità nel look di Giorgia Meloni è stata la spilla che il premier ha indossato per tutta la durata del G20.

Sul reverse della giacca del presidente del Consiglio ha sempre fatto bello sfoggio una spilla d'oro a forma di foglia in tipico stile indonesiano. Guardandola da vicino, si capisce che si tratta del simbolo del meeting. Quella stessa spilla è stata indossata da tutti i leader presenti al G20. Lo stesso presidente dell'Indonesia ha indossato quello stesso gioello. Si tratta di un omaggio che l'Indonesia ha voluto fare ai leader mondiali e metterlo in evidenza sulla giacca è stata una forma di rispetto per il Paese ospitante.

Giorgia Meloni è stata una delle poche donne protagoniste del G20. Erano in tutto 4 su 21 e l'unica leader in rappresentanza dello Stato era proprio il presidente del Consiglio italiano. La spilla è stata apposta su ogni outfit proposto dal premier, anche se ovviamente era maggiormente evidente sulle giacche di colore scuro. Blazer e completi dal taglio maschile sono stati l'elemento che hanno contraddistinto la presenza di Giorgia Meloni al G20.