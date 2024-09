Trump: "L'attentato contro di me colpa di Harris e Biden"

Ascolta ora 00:00 00:00

Donald Trump, il giorno dopo l'attentato fallito nei suoi confonti sul campo da golf in Florida, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Fox News, non mancando di criticare gli avversari politici per le modalità con le quali stanno conducendo la campagna elettorale. A suo avvisto, i Democratici sono soliti " usare un linguaggio altamente incendiario ". L'attentatore, ha proseguito il tycoon, " ha creduto alla retorica di Biden e Harris e l'ha messa in atto ".

È per colpa loro, ha proseguito, " che mi si spara contro, quando io sono quello che salverà il Paese, mentre loro sono quelli che lo stanno distruggendo, dentro e fuori ". Il presidente Joe Biden e il suo vice, nonché candidato di democratici per la Casa Bianca, Kamala Harris, secondo Trump sono " il nemico tra di noi, sono loro la vera minaccia ". I due sono stati accusati dall'ex presidente, di nuovo in corsa per occupare lo studio ovale della Casa Bianca, di averlo dipinto come una " minaccia per la democrazia ", mentre loro " raccontano agli americani " di essere i leader " dell'unità " del Paese. Hanno fatto in modo, ha aggiunto " che io finissi nel mirino ".

E poi, tornando ad attaccare Kamala Harris per il dibattito che si è svolto pochi giorni fa, ha sostenuto che " ha mentito riguardo a Project 2025, ha mentito sull'aborto, ha mentito su tutto, e lei era quella che mi correggeva ".

un tre contro uno. Sono rimasto sorpreso da David Muir (uno dei due moderatori, ndr). Pensavo fosse una persona di alta qualità, invece era solo una persona squallida come tutti gli altri

E poi, facendo cenno alla presunta disparità di trattamento subito nel corso del dibattito, il tycoon nell'intervista a Fox News ha dichiarato che quello con Harris sulla Abc è stato "".