"Pronti a bloccarvi", "Testa di c...". Scontro totale tra Breton e Musk

Il Commissario europeo per il Mercato Interno, Thierry Breton, ha inviato una lettera a Elon Musk, proprietario di X (ex Twitter), ricordandogli le sue responsabilità legali secondo il Digital Services Act (Dsa) dell'Unione Europea. La lettera è stata diffusa poche ore prima dell'intervista del fondatore di Tesla al candidato repubblicano Donald J. Trump, generando l'ennesimo battibecco tra l'Ue e Musk mentre aumentano le preoccupazioni tra i gruppi che tutelano il free speech circa il "bavaglio" sul web che l'Ue intende imporre con il Digital Service Act. Lo scorso luglio l'Ue aveva accusato X di non aver rispettato le leggi sui social media, minacciando multe multimilionarie o addirittura l'oscuramento della piattaforma.

La "minaccia" di Breton a Musk

" Poiché i contenuti in questione sono accessibili agli utenti dell'Ue e vengono amplificati anche nella nostra giurisdizione, non possiamo escludere potenziali ricadute nell'Ue ", ha dichiarato Breton in una dichiarazione pubblicata su X. Breton ha aggiunto che " qualsiasi effetto negativo dei contenuti illegali " potrebbe portare Bruxelles a intraprendere ulteriori azioni contro X, utilizzando " tutti i nostri strumenti, compresa l'adozione di misure provvisorie, qualora fosse giustificato per proteggere i cittadini dell'Ue dai danni ". Elon Musk ha replicato a muso duro alla "minaccia" del commissario europeo, pubblicando un meme in cui si legge: " Fai un grande passo indietro faccia di cazzo ".

Nelle ultime settimane, Elon Musk si è attirato anche le ire del governo laburista di Keir Starmer, che accusa il magnate di aver sofficato sul fuoco delle rivolte anti-immigrazione che hanno scosso il Regno Unito dopo che tre bambine di 6, 7 e 9 anni sono state uccise in un accoltellamento durante una sessione di danza e yoga a tema Taylor Swift per bambini a Southport. Il riferimento alla possibile "guerra civile" da parte del patron di Tesla ha fatto infuriare il premier laburista.

La guerra tra il commissario europeo e Musk

Dopo l'iniziativa di Breton, la campagna di Donald Trump ha accusato l'Unione Europea di tentare di " interferire nelle elezioni presidenziali statunitensi ". Il portavoce della campagna del tycoon, Steven Cheung, ha dichiarato che l'Ue dovrebbe " farsi gli affari propri " invece di cercare di interferire nelle elezioni americane, aggiungendo che l'Unione Europea è " nemica della libertà di parola " e non ha alcuna autorità per influenzare il modo in cui la campagna viene condotta.

Nei mesi scorsi, dopo gli attentati terroristici di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023, Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato Interno, ha inviato una lettera proprio a Elon Musk per esprimere preoccupazioni riguardo alla gestione dei contenuti sulla piattaforma X.

Breton ha sottolineato che, a seguito degli attacchi, si è verificato un aumento significativo della diffusione di disinformazione, incitamento all'odio e contenuti violenti sulla piattaforma, in violazione del Digital Services Act (Dsa) dell'Unione Europea. È stato il primo tassello di una guerra aperta che prosegue da mesi.