Fare i green coi soldi degli altri

Si vede che è un effetto collaterale dell'essere sindaco e di sinistra. Più sono radical, più vivono fuori dal mondo. Il loro sogno è una città con un'enorme Ztl, verde, multietnica, inclusiva, che vive un gay pride permanente. Succede in Italia come in tutta Europa.

Ieri la sindaca di Parigi, l'ultra socialista Anne Hidalgo, ha annunciato un referendum per aumentare pesantemente le tariffe dei parcheggi per i Suv e per le 4X4 (escluso chi abita in centro, ovviamente) così da sviluppare una «mobilità dolce». Ha detto proprio così: «mobilità dolce». Sembra Elly Schlein. Beh, speriamo che la cosa non la scopra Beppe Sala, altrimenti lui raddoppia. L'integralismo green è come l'«Area C»: costa ogni anno di più.

Strano. Proprio mentre scatena la sua battaglia ambientalista talebana e intanto Parigi è sempre più sporca, i senzatetto bivaccano ovunque e ci sono zone piene di immigrati dove la Polizia non può accedere la sindaca Hidalgo sprofonda in un imbarazzante «Tahitigate». Aveva deciso un viaggio in Polinesia francese per verificare il sito del surf per le Olimpiadi 2024; poi la visita è saltata per le proteste ambientaliste (sembra un paradosso), ma lei ne ha approfittato per farsi tre settimane di vacanza. Costo (per i cittadini): 60mila euro.

Un altro effetto collaterale dell'essere sindaco e di sinistra. Tassare le auto di lusso degli altri e farsi pagare dagli altri le proprie vacanze extra lusso.