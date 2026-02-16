Foto di Mattarella strappata nel parlamento iraniano: la protesta di un deputato

Mojtaba Zarei, membro della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, si è reso protagonista di un gesto eclatante dinanzi al consesso nel corso della sessione inaugurale, strappando una foto nella quale erano immortalati alcuni dei leader dei principali Paesi dell'Unione Europea, tra i quali Sergio Mattarella.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, si tratterebbe della risposta alla profanazione dell'immagine dell'Ayatollah Ali Khamenei compiuta dall'eurodeputata italiana Isabella Tovaglieri, rea di aver strappato un'immagine della Guida suprema del Paese: "L'Iran è la peggiore dittatura teocratica del mondo", aveva spiegato nel video, diventato virale, l'esponente del Carroccio, condannando durante il suo intervento al Parlamento europeo le attività repressive messe in atto dal “regime di Teheran”.

Sulla pagina mostrata ai colleghi parlamentari da Mojtaba Zarei era possibile scorgere le foto del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, del presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, del Cancelliere tedesco Friedrich Merz, del re di Spagna Felipe VI e infine del presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Il rappresentante della Commissione per la sicurezza nazionale iraniana ha pronunciato dure parole di condanna nei confronti dell'Europa, definita “patria del fascismo e del nazismo”. Secondo Zarei, il gesto compiuto dall'europarlamentare aveva come scopo principale quello di attirare la benevolenza del presidente degli Stati Uniti d'America, dal momento che "sia il corrotto Trump che l'Iran puro e rivoluzionario hanno messo da parte l'Europa" .

"L'Europa corrotta e il Parlamento europeo corrotto volevano leccare i piedi a Trump.

Hanno insultato la benedetta immagine della Guida Suprema", ha aggiunto il parlamentare iraniano. Dopo aver rilasciato queste dichiarazioni, Zarei ha strappato la foto degli esponenti politici europei, scandendo poi uno slogan a sostegno dell'Ayatollah Khamenei, ripreso anche da altri parlamentari presenti in aula.