Hacker in azione. Rinviato in Francia l’esito delle primarie socialdemocratiche

Fuori programma in Francia alle primarie dei socialisti, dove un attacco informatico ha rallentato notevolmente le operazioni di voto. Il primo turno, che avrebbe dovuto concludersi sabato sera, è stato prorogato fino alle 18 di oggi a causa dell’imprevisto, che avviene tra l’altro in un momento delicatissimo per la Francia, con migliaia di studenti in piazza a protestare contro lle pessime condizioni di scuole e università.

Secondo la commissione organizzatrice, che ha denunciato il «grave attacco a un processo democratico», l’azione di disturbo consiste nel generare un «afflusso massiccio e fittizio di connessioni» tramite «bot» (robot), ostacolando così la possibilità di voto per una parte degli elettori, pur senza causare un’interruzione della consultazione.

A causa dell’attacco hacker, alle 19 di venerdì soltanto 20mila persone erano riuscite a votare rispetto ai circa 140mila iscritti chiamati a scegliere il loro candidato in vista delle elezioni presidenziali, il cui primo turno è fissato per il 18 aprile e il secondo per il 2 maggio 2027. Gli organizzatori puntavano su un obiettivo di 90mila iscritti al voto interno e si sono detti soddisfatti per aver superato la soglia, anche se si è lontani dai 2 milioni di elettori delle primarie del 2017.

Sono cinque i candidati che gli elettori dovranno scegliere. Il favorito al momento è il fondatore di Place Publique ed eurodeputato, Raphael Glucksmann, tallonato dal segretario socialista Olivier Faure. In lizza ci sono il deputato del Val-d’Oise Emmanuel Maurel, il deputato dell’Essone Jérôme Guedj, il cofondatore del partito Place Publique, Raphaël Glucksmann, l’ex ministra socialista Ségolène Royal e Olivier Faure, il primo segretario del Partito socialista. I risultati sono attesi per stasera. La scelta è importante in vista del cruciale voto per il nuovo capo dello Stato e considerate le forti tensioni che attraversano la Francia, considerata anche economicamente il nuovo «malato d’Europa» a causa dei suoi conti.