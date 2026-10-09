I labour tengono l’ex seggio di Starmer ma i Verdi triplicano le preferenze: a Camden eletta Sagal Abdi-Wali

I labour hanno confermato il seggio parlamentare lasciato vacante dall’ex primo ministro Keir Starmer, respingendo l’agguerrita concorrenza del Partito Verde e offrendo così un importante sostegno al primo ministro britannico Andy Burnham con la vittoria di Sagal Abdi-Wali. La candidata di origini somale è leader del Consiglio di Camden, figura radicata sul territorio e ha conquistato Holborn e St Pancras con 12.292 voti, corrispondenti al 45,17%, battendo il leader dei Verdi Zack Polanski, fermo a 8.928 preferenze, ossia il 32,81%. I Conservatori hanno ottenuto il terzo risultato con 1.922 voti, seguiti da Reform UK e dai Liberal Democratici. L’affluenza è stata molto bassa, sotto il 39%, un segnale di disinteresse molto significativo per gli inglesi.

I Verdi hanno riconosciuto la sconfitta circa mezz’ora prima dell’annuncio ufficiale dei risultati e intervistato da Sky News dopo aver ammesso la sconfitta, ma prima della proclamazione ufficiale, Polanski ha ribadito che non intende dimettersi dalla guida del Partito Verde e alla domanda se avesse intenzione di restare in carica, ha risposto: “Sì, assolutamente. È quello che fanno i leader”. C’era molta preoccupazione sulla possibile vittoria dei Verdi, nonostante quello di Camden sia storicamente uno dei fortini dei labour. Starmer nel 2024 aveva superato il 48% dei voti e quest’anno si sono persi 3 punti percentuali mentre i Verdi hanno quasi triplicato la propria percentuale ma sulla loro sconfitta pesa indubbiamente la recente mozione sul sionismo approvata alla conferenza dei Verdi, che ha messo in difficoltà Polanski nelle ultime ore di campagna. Molti elettori moderati hanno preferito restare a casa o votare laburista, piuttosto che premiare un partito sempre più ideologico.

Abdi-Wali, ex rifugiata somala arrivata a Londra da bambina, ha giocato la carta del pragmatismo locale: senzatetto, alloggi sociali, costi energetici. Nel discorso di vittoria ha ribadito che “le persone devono credere che la politica possa migliorare le loro vite”. È la prima donna a rappresentare il collegio, un dato storico nell’Inghilterra che ama le tradizioni e non è propensa al grande cambiamento, ma comunque di sostanza al di là del mero interesse statistico, perché ha dimostrato a Burnham di riuscire a tenere il seggio sicuro nonostante la spinta dei radicali. Tuttavia, questo voto ha dimostrato anche che la tenuta laburista si basa più sulla debolezza degli avversari e sulla polarizzazione interna alla sinistra che su un vero consenso rinnovato. E questo è un gran problema per i labour.