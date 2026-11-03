I rivali sognano Camera (e Senato). E Donald prepara lo scudo penale

Donald Trump è sopravvissuto a due impeachment, quattro incriminazioni penali e una sconfitta elettorale, realizzando due anni fa una resurrezione politica che pochi presidenti americani avrebbero potuto anche solo immaginare. Oggi lo attende la prova forse definitiva. Del resto, impostando la campagna elettorale su di sé, è stato lo stesso Trump a invocare un referendum sui primi due anni di secondo mandato.

Accogliendo le ipotesi dei sondaggi, lo scenario più probabile è quello che vede i dem conquistare il controllo almeno della Camera. Così fosse, dal 3 gennaio (data di insediamento del nuovo Congresso), i presidenti democratici delle commissioni avrebbero il potere di emettere mandati di comparizione, convocare funzionari dell’amministrazione, esigere documenti e aprire inchieste sulle decisioni del presidente, sui suoi interessi economici privati e sull’operato dei suoi più stretti collaboratori. Su questo fronte, il tycoon ha già annunciato di essere pronto a concedere la grazia preventiva ai membri dell’amministrazione minacciati da eventuali indagini. «Certo che lo farei», ha detto in un’intervista al New York Post. Nel mirino dei dem finirebbero soprattutto il segretario alla Difesa Pete Hegseth, l’ex procuratrice generale Pam Bondi e l’attuale procuratore Todd Blanche. Con loro, anche Elon Musk. Trump ha assicurato che «proteggerà» il boss di Tesla, che per finanziare le campagne dei candidati repubblicani in questa tornata elettorale ha speso di tasca propria oltre 400 milioni. Poi, c’è l’impeachment, procedura che Trump conosce bene, ma che i dem, per calcolo politico, probabilmente non perseguiranno. Il campo di battaglia più immediato sarebbe quello dei soldi. Spesa federale, finanziamento dell’amministrazione, tetto del debito: sono queste le armi di una maggioranza decisa a strappare concessioni alla Casa Bianca. Il risultato potrebbe essere una presidenza sempre più dipendente dagli ordini esecutivi e sempre più spesso contestata nei tribunali federali. Non necessariamente la paralisi. Piuttosto, guerra politica permanente.

Una vittoria democratica al Senato produrrebbe uno scontro di natura diversa. Si accentuerebbe il ruolo di lame duck, anatra zoppa, di Trump, tipico dei presidenti che non possono ricandidarsi. I dem controllerebbero l’agenda legislativa, mentre la Camera Alta potrebbe bloccare le nomine di giudici federali, membri dell’amministrazione e, soprattutto, un’eventuale nuova nomina alla Corte Suprema. Anche la politica estera finirebbe sotto pressione. La guerra con l’Iran, i rapporti con gli alleati della Nato e l’utilizzo dei dazi potrebbero diventare oggetto di audizioni parlamentari e iniziative legislative. «Diventerò Mr. Veto», ha detto il tycoon a Fox, mettendo le mani avanti.

C’è infine un terzo scenario, improbabile ma non impossibile: una vittoria repubblicana in entrambe le Camere e l’ennesima resurrezione politica di Trump. Il presidente vedrebbe legittimata dagli elettori la sua strategia politica degli ultimi due anni. Dovremmo quindi aspettarci un’accelerazione dell’agenda America First sul fronte interno ed esterno. «You ain’t seen nothing yet» (non avete ancora visto nulla), è stato il grido di battaglia di Trump nei suoi comizi.