Il ruolo di Trump, il voto ispanico e la variabile Talarico: la battaglia per il Texas alle midterm. “È già uno Stato competitivo”

I democratici inseguono il Texas da anni. Per molto tempo la sinistra americana ha sostenuto che la domanda non fosse “se il Texas potesse diventare blu”, ma “quando lo sarebbe diventato”. L’anno buono, si pensava, avrebbe dovuto essere il 2016. Allora Hillary Clinton aveva tentato di aprire una breccia, ma poi niente: nelle tre elezioni presidenziali del 2016, 2020 e 2024, il Lone Star State ha scelto Trump. Oggi le speranze sono riposte in un giovane ex seminarista di 37 anni, il deputato statale James Talarico, che corre per diventare senatore.

Secondo la media dei sondaggi elaborata da Nate Silver, Talarico potrebbe farcela. Al momento è avanti di 3,3 punti sull’avversario repubblicano Ken Paxton. Talarico sta battendo lo Stato palmo a palmo, incontra elettori e tiene comizi. La sensazione, sondaggi alla mano, è che mai come oggi i dem abbiano la possibilità di vincere. Ma come si è arrivati a questa situazione in uno Stato che solo due anni fa ha votato Trump con un margine di oltre 13 punti, il distacco più ampio ottenuto dal tycoon in Texas nelle sue tre campagne presidenziali, segnando un netto incremento rispetto al margine di 5,6 punti registrato nel 2020?

Media sondaggi in Texas

Joshua Blank, direttore della ricerca del Texas Politics Project presso la University of Texas at Austin ed esperto di politica americana e comportamento elettorale, ha raccontato a Il Giornale come si sia arrivati fin qui e come stia cambiando lo scenario: “Questa tornata elettorale rappresenta una tempesta perfetta per i repubblicani del Texas”. Secondo Blank, a pesare sono un contesto nazionale favorevole al Partito democratico, dovuto al fatto che i repubblicani sono al potere sia alla Casa Bianca sia a tutti i livelli di governo del Texas, e il persistere di giudizi negativi sull’economia.

Midterm, perché il Texas può diventare uno Stato in bilico

Le parole di Blank riflettono una dinamica tipica delle midterm, elezioni che solitamente si traducono in una bocciatura dell’operato della Casa Bianca. Sono rarissimi, infatti, i casi in cui il partito del presidente è riuscito a guadagnare seggi alla Camera dei rappresentanti. L’impresa era riuscita a Bill Clinton nel 1998 e a George W. Bush nel 2002. Quello che cambia, stavolta, è che i dem possono approfittare della flessione per colpire in alcune roccaforti repubblicane. E per farlo hanno individuato candidati moderati e convincenti: “Talarico è un candidato particolarmente forte, mentre Paxton resta un candidato con vulnerabilità note. Questi fattori hanno reso numerose competizioni per cariche statali più combattute di quanto molti si aspettassero e la corsa al Senato degli Stati Uniti estremamente serrata”, ci spiega ancora Blank.

Il candidato dem James Talarico (Associated Press/LaPresse/APN)

Anche se formalmente tutti i senatori hanno lo stesso peso quando si tratta di votare in Aula, a cambiare è il peso politico degli Stati che rappresentano. E il Texas è tra quelli più importanti. È in espansione, sia economica sia demografica, e conterà sempre di più. La sua crescente importanza economica e demografica rende ancora più significativa una trasformazione elettorale che sta costringendo i repubblicani a giocare in difesa. Per Blank siamo infatti in una fase quasi “pre-purple”, ovvero una fase in cui il Texas potrebbe essere considerato un nuovo Stato in bilico: “Il Texas è già uno Stato competitivo, anche se i democratici non riescono a ottenere vittorie nelle competizioni a livello statale”.

Il nodo, infatti, è che il progressivo spostamento del Texas verso l’area degli Stati in bilico, anche se il “flip” democratico non si concretizza mai, costringe il Gop a giocare in difesa, magari drenando fondi da altre competizioni: “I candidati repubblicani, le organizzazioni di partito e i gruppi esterni sono già stati costretti a spendere risorse considerevoli per difendere uno Stato che generalmente era considerato saldamente repubblicano”, continua Blank. “E anche se non tutte le tornate elettorali saranno competitive quanto questa, entrambi i partiti continueranno a prestare attenzione al Texas, data la sua importanza per gli esiti politici nazionali, soprattutto per la corsa alla presidenza”.

Il candidato repubblicano Ken Paxton (Associated Press/LaPresse/AP)

Il voto degli ispanici e le presidenziali del 2028

Sempre guardando al futuro, e in particolare alle presidenziali del 2028, la sfida tra Talarico e Paxton permette di farsi un’idea di come si stiano muovendo alcuni segmenti importanti dell’elettorato texano. Uno di questi si è rivelato sempre più numeroso e decisivo: quello degli ispanici. “Nel corso delle sue tre campagne presidenziali Donald Trump ha dimostrato una crescente capacità di conquistare gli elettori ispanici, ma”, avverte il professore, “i sondaggi indicano effettivamente un allontanamento dal presidente tra questi elettori”. Secondo un sondaggio N+ Univision/YouGov del 27 ottobre, Talarico raccoglierebbe il 55% dei consensi fra gli ispanici texani, contro il 37% di Paxton.

Ma il punto fondamentale da fissare, per capire non solo quello che succederà alle midterm, ma anche alle presidenziali del 2028, è che forse gli ispanici sono elettori più mobili rispetto ad altri blocchi: “Allo stesso tempo”, continua Blank, “questo spostamento non equivale a un ritorno completo alla situazione precedente a Donald Trump. In Texas, e probabilmente anche altrove, questa dinamica dimostra quanto gli ispanici siano meno legati all’appartenenza partitica rispetto ad altri gruppi e potenzialmente più attenti ai risultati concreti”. Non è un mistero, infatti, che nel 2024 la variabile economica sia stata decisiva nelle scelte di molti elettori ispanici che hanno preferito Trump a Kamala Harris.

Talarico contro Paxton: la partita decisiva dell’affluenza

Nel frattempo resta serratissimo il confronto tra Paxton e Talarico, soprattutto in virtù della strategia che quest’ultimo sta portando avanti: quella di giocare il ruolo di ponte tra il mondo democratico e quello repubblicano, puntando a rendere il Texas viola, più che blu. L’operazione è ambiziosa, ma potrebbe riuscire grazie a un ultimo fattore messo in evidenza da Blank: l’affluenza. “Il gruppo fondamentale da osservare nelle elezioni in Texas è quello degli elettori repubblicani. Se i democratici riusciranno a conquistare una qualsiasi carica statale, ciò sarà dovuto soprattutto al fatto che gli elettori repubblicani non si saranno presentati alle urne con i livelli di affluenza che tradizionalmente consentono loro di vincere le elezioni”.