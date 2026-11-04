Il “voto” su Trump, l’economia e la democrazia: cosa dicono i primi exit poll sulle midterm

Il sole è tramontato sulla costa est degli Stati Uniti. Con la chiusura ufficiale dei primi seggi elettorali alle 18:00 (ora locale) in Kentucky e Indiana, ha inizio una nuova fase della serata: la pubblicazione dei risultati degli exit poll.

Alle 17:00 della costa orientale americana, le 23.00 italiane, le principali emittenti statunitensi hanno cominciato a diffondere i primi dati, restituendo l’immagine di un Paese attraversato dall’insoddisfazione economica, dalla polarizzazione politica e da una crescente richiesta di controllo sull’operato della Casa Bianca.

Secondo alcuni risultati preliminari a livello nazionale del sondaggio CNN Voter Poll, gli elettori sono in generale insoddisfatti dello stato del Paese, delle condizioni economiche e dell’operato del presidente Donald Trump. Circa tre quarti degli elettori a livello nazionale si dichiarano insoddisfatti o peggio per come stanno andando le cose nel Paese, e quasi 4 su 10 si definiscono arrabbiati.

Simili le rilevazioni diffuse da CBS News, secondo le quali il gradimento di Trump si attesta intorno al 38%, un livello particolarmente basso per un presidente chiamato ad affrontare il giudizio degli elettori a metà mandato. Il dato è coerente con quanto emerge dall’AP Voter Poll, secondo cui circa sei elettori su dieci disapprovano l’operato dell’inquilino della Casa Bianca.

Ancora più significativo è il dato relativo ai rapporti tra Trump e Congresso. Circa sette elettori su dieci ritengono che il Parlamento dovrebbe fare di più per controllare il potere del presidente. Un’indicazione che potrebbe essere segno di un successo dem.

A dominare le preoccupazioni degli americani resta tuttavia l’economia. Secondo i dati preliminari dell’AP Voter Poll, il 39% degli elettori indica le questioni economiche come principale problema del Paese, davanti alla tenuta democratica, citata dal comunque dal 32%. Seguono l’immigrazione, con il 14%, e la sanità, con l’8%. Il costo della vita, l’inflazione e la perdita di potere d’acquisto continuano dunque a pesare sulle scelte degli elettori: circa sei intervistati su dieci, infatti, attribuiscono direttamente ai Trump una responsabilità per il livello elevato dei prezzi.

Secondo i risultati del sondaggio nazionale della CNN, gli elettori sono pressoché equamente divisi sulla questione se i Democratici o i Repubblicani sarebbero stati più capaci di gestire le tasse, mentre circa uno su cinque ha dichiarato di non avere fiducia in nessuno dei due partiti.

Gli elettori però sembrano mostrare un leggero favore nei confronti dei Democratici in materia di politica estera. Circa 6 elettori su 10 hanno affermato che intraprendere un’azione militare contro l’Iran è stata una decisione sbagliata.