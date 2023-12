"Un incubo animale": la guerra ad Avdiivka vista dai prigionieri di guerra russi

Se c’è un luogo sul fronte del conflitto scatenato dalla Russia contro l’Ucraina in cui lo stallo nei combattimenti tra i due schieramenti emerge con più evidenza quello è Avdiivka. Nelle ultime settimane si è letto molto delle difficoltà riscontrate dall’esercito di Kiev e della controffensiva lanciata ad inizio estate che non è riuscita a guadagnare terreno come auspicato dal presidente Volodymyr Zelensky e dal comandante delle forze armate Valery Zaluzhny. Ora però cominciano ad emergere testimonianze dirette dei militari di Mosca fatti prigionieri dagli ucraini proprio nella località di Avdiivka che descrivono una situazione angosciante anche tra i loro ranghi.

“Un incubo animale” è la definizione della guerra fornita ai giornalisti del Wall Street Journal da Sergei, un ex operaio di Perm che ha deciso di arruolarsi per motivi economici. Il suo stipendio in fabbrica era di 30mila rubli al mese (340 dollari) contro i 100mila offerti dall’esercito russo. Considerando lo scarso addestramento ricevuto – durante il training aveva raccolto rami, sparato qualche colpo e completato un training di primo soccorso principalmente teorico - si aspetta di guidare camion nelle retrovie e non di finire in prima linea ad Avdiivka. Anche dopo essere stato ferito, viene rispedito al fronte. “Mi sentivo sollevato. Non voglio vedere più questo incubo” , ha pensato Sergei al momento della cattura da parte dei militari ucraini.

Il morale tra le truppe di Vladimir Putin è al minimo come conferma Andrei. Alle spalle un lavoro da impiegato in banca, si arruola per onorare una tradizione di famiglia pensando che soffrendo di una patologia cardiaca sarebbe finito tra i riservisti. Il fronte però lo attende. Rimane ferito quando il suo veicolo corazzato esplode su una mina. Muore metà della sua squadra. Per lui solo tre settimane di convalescenza e poi di nuovo in battaglia. Qui "si perde" e viene catturato dalle forze avversarie. La resa volontaria è un crimine in Russia e, come si sente spesso nei racconti dei prigionieri di guerra, molti militari di Mosca dichiarano di essersi ritrovati “per errore” nei territori controllati dagli ucraini. È così anche per Andrei che parla di un “conflitto tra fratelli” e di perdite “ingiustificabili” per entrambi gli schieramenti.