Israele e Libano tornano al tavolo: il nuovo round di colloqui si terrà a Roma

Saranno a Roma il 15 e 16 luglio i nuovi colloqui, a livello di ambasciatori, tra Israele e Libano per cercare di fare passi avanti sull'accordo in 14 punti firmato il 26 giugno a Washington con gli Stati Uniti nel ruolo di mediatori e garanti. Il confronto riprenderà mentre resta fragile il cessate il fuoco, non riconosciuto da Hezbollah.

L'annuncio del nuovo round negoziale è arrivato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington. La notizia è stata confermata all'ANSA dall'ambasciata israeliana nella capitale americana.

Leiter ha inoltre reso noto che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà Donald Trump il 21 luglio, dopo che il presidente americano avrà visto il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Lo scontro tra Israele e Iran sugli accordi regionali

Al centro della partita diplomatica c'è anche il rapporto tra l'accordo quadro siglato da Israele e Libano e il memorandum d'intesa raggiunto da Washington con l'Iran. Secondo Leiter, lo Stato ebraico considera l'intesa con Beirut superiore all'accordo tra Stati Uniti e Teheran. "Sia Israele sia il Libano considerano chiaramente il nostro accordo trilaterale superiore alla prima clausola del memorandum d'intesa. Se gli Stati Uniti la pensino allo stesso modo, dovrete chiederlo a un portavoce dell'amministrazione", ha dichiarato l'ambasciatore.

Leiter ha riconosciuto che l'Iran, insieme ai mediatori pakistani e qatarioti, ritiene invece che il memorandum d'intesa debba prevalere sull'accordo quadro tra Israele e Libano. Secondo il diplomatico israeliano, tuttavia, il memorandum sarebbe essenzialmente un documento volto a consentire la riapertura dello Stretto di Hormuz, chiuso dall'Iran in risposta agli attacchi statunitensi e israeliani. L'intesa raggiunta tra Washington e Teheran, ha sostenuto, "non rappresenta la fine dell'operazione contro l'Iran e i suoi programmi nucleari".

L'ambasciatore si è inoltre detto contrario all'allentamento delle sanzioni contro l'Iran previsto dal memorandum, sostenendo che Teheran utilizzerà i fondi ottenuti "per scopi nefasti". Allo stesso tempo, Leiter ha riconosciuto i limiti della capacità di Israele di influenzare il processo decisionale americano. "Tutto ciò che possiamo fare è esprimere la nostra opinione. Non possiamo partecipare a quel processo decisionale. È troppo grande per noi. Conosciamo i nostri limiti", ha dichiarato, come riporta il Times of Israel.

Secondo Leiter, l'amministrazione americana non avrebbe comunque intrapreso una guerra contro l'Iran per ritrovarsi nuovamente di fronte alla possibilità che Teheran tenti di produrre armi nucleari, creando allo stesso tempo uno scudo attraverso la produzione di massa di missili balistici. "Che ciò avvenga tra 60 giorni, 90 giorni o dopo le elezioni di medio termine, sono abbastanza sicuro che l'amministrazione non sia entrata in guerra per ritrovarsi in una situazione in cui l'Iran abbia di nuovo la possibilità di tentare di produrre armi nucleari", ha affermato. "Non riesco a immaginare che un eventuale accordo definitivo con l'Iran possa essere privo di una clausola che limiti lo sviluppo di missili balistici", ha aggiunto.

Da Teheran, intanto, arriva una lettura opposta degli equilibri regionali. Il presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che la pace in Libano non potrà durare senza quello che l'Iran considera il proprio ruolo di stabilizzatore nella regione. Lo riporta Al Jazeera.

Ghalibaf ha pronunciato queste parole durante un incontro a Teheran con Muhammad Fneish, alto funzionario di Hezbollah arrivato in Iran per partecipare alle esequie di Khamenei. Secondo i media iraniani, il presidente del parlamento ha sostenuto che il Libano sia stato uno dei dossier centrali dei negoziati che hanno portato alla firma del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti.

"Abbiamo posto particolare enfasi sull'integrità territoriale e sulla sovranità del Libano", ha affermato Ghalibaf. Il dirigente iraniano ha inoltre elogiato il ruolo svolto da Hezbollah contro Israele a sostegno di Teheran durante la guerra israelo-americana, definendolo un "punto di svolta nella storia" e la dimostrazione del "legame indissolubile" tra l'Iran e i gruppi dell'"asse della resistenza".

Gaza, Hamas apre alla transizione ma resta il nodo delle armi

Sull'altro fronte, a Gaza, a vent'anni dalle ultime elezioni legislative e dopo mesi di negoziati seguiti all'annuncio del fragile cessate il fuoco dell'ottobre scorso, il governo di Hamas ha dato il primo segnale di voler allentare la propria presa sulla Striscia. Oggi solamente circa il 40% dei 365 chilometri quadrati dell'enclave palestinese resta sotto il governo di Hamas, in un'area dove si ammassano quasi due milioni di palestinesi. Il resto è occupato dall'Idf, che minaccia di espandere ulteriormente il proprio controllo.

Durante una conferenza stampa a Gaza City, Ismail al-Thawabta, direttore dell'ufficio stampa di Hamas, ha annunciato le dimissioni di Muhammad al-Farra, capo del comitato di emergenza del governo di Hamas, e lo scioglimento dell'organismo "per facilitare la transizione al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza", il Ncag, l'organo amministrativo previsto dal piano di Trump per la Striscia e sottoposto al Board of Peace.

Al-Thawabta ha poi precisato ai media palestinesi che "non ci sarà alcun vuoto amministrativo" e che ai dipendenti statali, stimati in circa 50 mila a libro paga di Hamas, sarà garantita la continuità sotto la futura amministrazione. Ma il punto che più allerta gli oppositori del Movimento islamico riguarda la sicurezza: "Il ministero dell'Interno continuerà a gestirla", ha spiegato.

Ali Shaath, capo del Ncag nominato all'inizio dell'anno e ancora di stanza al Cairo, ha affermato che il Comitato è "pienamente pronto ad assumere le proprie responsabilità, non appena ci saranno i requisiti necessari: un'unica autorità, un'unica legge, un'unica forza armata". Anche il comunicato di Nickolay Mladenov, responsabile per il Board of Peace dell'attuazione del piano Trump per la Striscia di Gaza, lascia però intendere che la strada sia ancora in salita. "L'annuncio odierno a Gaza sottolinea l'importanza di portare a termine con successo le discussioni sulla Roadmap, che rappresenta il ponte tra le dichiarazioni e l'attuazione", ha affermato il diplomatico bulgaro, già inviato dell'Onu per il Medio Oriente.

La Roadmap è un documento in 15 punti, frutto di mesi di negoziati con gli esponenti delle fazioni armate palestinesi e della mediazione primaria dell'Egitto. Il nodo centrale è contenuto nell'articolo sei: il monopolio delle armi deve essere competenza esclusiva del Ncag. "Nessuna società si è mai ripresa con strutture armate che operavano parallelamente al suo governo", aveva dichiarato Mladenov presentando il documento al Consiglio di Sicurezza a maggio. La Roadmap prevede anche "un'amnistia a chi rinuncia alle armi, reintegrazione e sostegno finanziario a chi dovrà abbandonare posizioni di autorità, o salvacondotto a chi sceglie di andarsene".

Israele, però, bolla l'operazione come "propaganda". "Hamas cerca di replicare il 'modello Hezbollah' a Gaza: un'amministrazione tecnocratica responsabile della raccolta dei rifiuti e dei servizi municipali, mentre Hamas rimane la forza militare dominante", ha commentato il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar.

Lo stallo resta, ma l'amministrazione Trump appare intenzionata a portare avanti il piano. Washington sta allocando ingenti risorse nel centro logistico di Kiryat Gat, mentre altre due basi sono in fase di programmazione tra il Sinai e Gaza. Una di queste dovrebbe ospitare la Forza di Stabilizzazione Internazionale prevista dal piano e riconfermata dalla risoluzione Onu 2803 dello scorso novembre.

Secondo una fonte, il dossier dovrebbe essere nell'agenda dell'incontro, annunciato ma

non ancora calendarizzato, tra Trump e Netanyahu. Nel frattempo, le delegazioni palestinesi hanno in programma un nuovo round di negoziati al Cairo a stretto giro, come confermato all'ANSA da una fonte del Board of Peace.