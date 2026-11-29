Dovrebbe essere alto 76 metri, a ridosso del fiume Potomac, nel cuore di Washington. Dovrebbe. Perché «l’arco di Trump», l’imponente e trionfale monumento che il presidente vuole fare a tutti i costi costruire per celebrare la sua grandezza, sta trovando molte più ostacoli che apprezzamenti. Dopo gli appelli di politici, veterani e architetti che hanno portato allo stop ai lavori per volere di un giudice federale, adesso arrivano anche le proteste di cittadini comuni che, inevitabilmente, diventano manifestazioni contro Donald Trump.

Manifesti con scritto «No Arch», inviti al congresso ad agire contro il tycoon, ma anche slogan più forti e volgari come «vaffa Trump» e «Trump vai a casa». Ci sono anche alcuni veterani che fanno notare come sia incongruente il fatto che il tycoon voglia dedicare un monumento a se stesso nonostante non abbia mai servito nelle forze armate. L’arco, che dominerebbe la parte finale dell’Arlington Memorial Bridge come si vede dalle immagini dei rendering, è presentato dalla Casa Bianca come un tributo alle forze armate. Sulla sua sommità dovrebbero essere installate tre figure alate dorate e la scritta «Golden Age of America». A protestare contro il progetto, anche una famiglia che negli Stati Uniti continua ad avere un peso specifico non indifferente, i Kennedy. Nove membri della famiglia hanno infatti chiesto di intervenire nella causa presentata a Washington perché secondo loro il monumento proietterebbe la sua ombra sulle tombe di famiglia, compresa quella di John Fitzgerald Kennedy, coprendo tra l’altro anche la vista dell’intero cimitero dove riposano migliaia di militari americani che sorge proprio su quella parte di collina che domina la città.

La Casa Bianca ha ottenuto il via libera dalla commissione federale per la pianificazione della capitale ha dato ma due giudici federali, nel giro di breve, hanno bloccato i lavori. Prima Tanya Chutkan, il giorno stesso dell’autorizzazione. Poi il 20 novembre è stato il turno di Leonie Brinkema dire che i lavori dovevano essere fermati e adesso toccherà al tribunale pronunciarsi dove aver esaminato nel dettaglio i ricorsi di legittimità al progetto. Un altro intoppo per Trump in vista degli ultimi due anno di mandato in cui la maggioranza del Congresso sarà a guida democratica. Male che vada, potrà consolarsi con la sala da ballo nuova di zecca che secondo il tycoon sarà pronta nel giro di breve.