Katie alla Casa Bianca, la nuova portavoce “scatena” i social

«È una mia fedelissima». Così Donald Trump ha presentato la nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zacharia, che va a prendere il posto lasciato vacante da Karoline Leavitt, che ha lasciato la poltrona dopo aver gestito la comunicazione del presidente più con le cattive che con le buone. Anche lei biondissima, 42 anni, Zacharia è avvocato e commentatrice politica da sempre vicina al tycoon. In passato è stata per un breve periodo portavoce del Dipartimento della Sicurezza interna e poi è diventata consulente per la comunicazione del Trump Media & Technology Group, che include anche la gestione di Truth, il social network di Doanald. Lo stesso su cui il presidente ha annunciayo la sua nomina.

Ma l’attesa è tutta per capire come la nuova arrivata gestirà i rapporti con i media, dopo che la Leavitt, che è entrata a far parte della squadra di Fox News e le ha dato il benvenuto via social, era stata spesso criticato per i suoi modi spicci e a volte anche rudi nei confronti dei giornalisti, specie quelli non esattamente allineati. L’esperienza nella gestione di situazione scomode non le manca. Oltre alle cariche più prettamente politiche dell’ultimo periodo, Zacharia ha lavorato in passato anche per il gruppo di azione politica «Fix California» insieme a Richard Grenell, ex ambasciatore americano in Germania ed ex direttore ad interim dell’Intelligence Nazionale durante il primo mandato di Trump. Facendosi apprezzare non poco dall’universo MAGA, quello di riferimento del tycoon. «Non vedo l’ora di lavorare con i reporter della Casa Bianca e con tutti quelli nel Paese», ha scritto via social.

E proprio sui social, gli utenti si sono fiondati sugli account della nuova addetta stampa e a farli crescere in modo inverosimile. In poche ore l’account su X della Zacharia è più che raddoppiato: da poco più di 50 mila follower è passato a 120 mila e continua a crescere. Anche l’account di Instagram ha raccolto la curiosità e l’interesse degli utenti ed è oltre il raddoppio dei follower: dai 40mila totali che aveva prima dell’annuncio di Trump il profilo è prossimo alla soglia dei 100mila follower.

Capitolo a parte merita invece l’account di Truth, il social media fondato da Trump, perché pur con numeri più contenuti ma anche in questo caso c’è stato un corposo salto di follower: i follower sono aumentati di oltre 15 mila, passando così da 2.092 a 17.454 nel volgere di pochissime ore e anche qui è in costante crescita. Al momento, invece, sulle altre piattaforme, Facebook e TikTok, c’è una presenza ancora molto ristretta: infatti, il profilo Facebook ha 203 amici e tra gli account attivi su TikTok con il nome di Katie Zacharia nessuno supera i 300 follower.