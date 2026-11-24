La Corte Penale Internazionale (CPI) continua ad indebolirsi: ieri il Tagikistan ha ufficializzato l’uscita dal tribunale dell’Aja. Si tratta del quarto paese in meno di un anno ad abbandonare la CPI dopo Ciad, Nauru e Venezuela. Nel 2025 si erano ritirati Ungheria, Burkina Faso, Niger e Mali. Sono i primi effetti del pressing diplomatico portato avanti da paesi che, non essendo membri dl Tribunale Internazionale, non ne riconoscono l’autorità: Stati Uniti, Russia, Cina, Israele. Sono tutti paesi che sono stati portati davanti alla Corte per crimini di guerra o che hanno usato la loro influenza per proteggere interessi specifici o alleati. Tra i più acerrimi nemici della Corte c’è il presidente Donald Trump. Al recente vertice trilaterale di Shenzen aveva definito la Corte “fuori controllo. Va molto al di là della sua giurisdizione”. Davanti all’assemblea generale dell’Onu del 22 settembre aveva dichiarato che gli Stati Uniti “non permetteranno mai che nessun membro dell’esercito statunitense venga investigato o messo sotto processo da un tribunale antiamericano senza alcuna giurisdizione sul nostro paese”, invitando i paesi ad abbandonare il tribunale.

La difesa di Tokyo

Eppure non tutti hanno voluto seguire Trump nella sua ennesima crociata ideologica. Tra chi si è opposto nettamente a questi attacchi c’è il Giappone. Un fatto che sorprende se si considera l’affinità tra l’inquilino della Casa Bianca e la premier giapponese Sanae Takaichi. In verità il paese asiatico è tra i principali finanziatori della Corte (Tokyo copre il 15% del bilancio totale), di cui dal 2024 esprime anche la presidente nella figura di Tomoko Akane. “Il Giappone ha sempre sostenuto la CPI e continuerà a farlo”, ha scritto Takaichi su X pubblicando una foto del suo incontro con Akane.

“Il governo giapponese sosterrà con fermezza la Corte Penale Internazionale affinché possa svolgere il ruolo e le funzioni per cui è stata istituita, ovvero la tutela dello stato di diritto”, ha aggiunto la premier annunciando che Tokyo verserà per intero il suo contributo alla CPI per il 2027 entro la fine dell’anno, confermando così l’intenzione di effettuare un pagamento anticipato prima di possibili sanzioni statunitensi. Il contributo nipponico nel 2026 è pari a circa 4,6 miliardi di yen (28,9 milioni di dollari).

Tomoko Akane, temuta da Mosca e Washington

“Ho capito che è stata la prima ministra in persona a contattare e organizzare questo incontro perché il Giappone considera la Corte penale internazionale importante, si impegna a difendere lo stato di diritto e desidera sostenere la CPI”, ha dichiarato Akane parlando con i giornalisti al termine dell’incontro. Una carriera giuridica che l’ha portata non solo ad essere la prima donna giapponese a diventare giudice della Corte, ma anche a essere in prima linea in alcuni dei processi internazionali più importanti degli ultimi anni. Tra il 2018 e il 2024 presenziò alla causa contro il dittatore del Sudan Omar al-Bashir. Il 17 marzo 2023 fu tra i firmatari del mandato di arresto internazionale contro il presidente Vladimir Putin per le deportazioni illegali di bambini ucraini in Russia durante la guerra russo-ucraina, un gesto che le cosò un mandato di arresto in contumacia emesso dal Ministero degli Interni di Mosca.

La presidente della Corte penale internazionale Tomoko Akane La presidente della Corte penale internazionale (CPI) Tomoko Akane parla ai media dopo un incontro con il primo ministro giapponese Sanae Takaichi a Tokyo il 24 novembre 2026. EPA/YUICHI YAMAZAKI / POOL (YUICHI YAMAZAKI / POOL/EPA)

Dopo l’elezione a presidente della CPI nel 2024, Akane ha continuato a ricevere pressioni e intimidazioni da parte delle autorità russe. Il 18 agosto 2026 è stata sanzionata dal Dipartimento di Stato americano nell’ambito della sua campagna diplomatica per smantellare la Corte penale internazionale “mattone per mattone”. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato in un comunicato che Akane e il collega Abdoulaye Seye “si sono impegnati direttamente negli sforzi della CPI per indagare, arrestare, detenere o perseguire funzionari il cui governo non ha acconsentito alla giurisdizione della CPI”. Il 21 agosto, Akane ha rilasciato una dichiarazione su X affermando: “La sanzione contro di me questa volta era qualcosa che avevo previsto in una certa misura, quindi non sono sorpreso. L’importante è non lasciare che questo sia l’inizio del declino dello stato di diritto internazionale”. Infine lo scorso ottobre un gruppo di avvocati ha presentato al governo giapponese una petizione, arrivata a 174.600 firme, chiedendo di avviare colloqui con gli Stati Uniti per il ritiro delle sanzioni contro Akane.