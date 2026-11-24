Si potrebbe chiamare effetto Mamdani o, per restare alla politica italiana, effetto Schlein, ma la sostanza non cambierebbe di un millimetro. Il premier socialista Pedro Sánchez propone una tassa sui super-ricchi per raccogliere due miliardi da destinare ad alloggi, pensioni e servizi per l’infanzia. Lo fa oggi, quando mancano cinque giorni alle elezioni anticipate, mentre negli otto anni in cui è stato alla guida del Paese nulla è stato fatto. Così l’esponente socialista prova a stuzzicare l’elettorato di ultrasinistra, forse perché quasi certo che il centro sia ormai perso, ad appannaggio dei Popolari di Alberto Feijóo, che tutti i sondaggi danno al primo posto con il 31,5% e in grado di ottenere la maggioranza grazie al supporto della destra di Vox data al 17%.

Per cui Sánchez, che risale al 28%, gioca la carta del populismo, visto il calo dei partitini di sinistra, e sceglie la strada della patrimoniale per provare a risalire la china. Lo fa perché nel Paese lo zoccolo duro del suo elettorato, fatto essenzialmente di dipendenti pubblici e sindacalisti, teme di perdere potere e posizioni in caso di una vittoria del centrodestra. E allora il marito di Begoña (il cui scandalo giudiziario potrebbe pesare non poco domenica prossima) prova a fare loro un altro regalo, anticipando il Natale e annuncia sui suoi canali social l’approvazione di un decreto reale che prevede un congedo lavorativo di dieci giorni per la morte di genitori o figli, mentre il permesso attuale aveva una durata di 48 ore: il governo ha pensato di quintuplicarlo.

Ma non è tutto, perché in questi giorni concitati, caratterizzati da musi lunghi nella sede del Psoe, Sánchez si schiera ancora una volta al fianco dell’ex premier Zapatero, che si trova nel mezzo di un imponente scandalo giudiziario, per via dell’inchiesta che ha coinvolto una compagnia aerea e le sue due figlie: «Zapatero? È una risorsa per il partito e mi sta consigliando sulla campagna elettorale», ha ammesso pubblicamente il primo ministro, che si è detto «convinto» dell’innocenza di Zapatero e assicura che questi è «molto probabilmente pentito» di aver tenuto i gioielli in una cassaforte.

La destra intanto teme il rischio brogli, dopo che la portavoce di Vox al Parlamento delle Baleari, Manuela Cañadas, ha denunciato ieri di aver ricevuto per posta la scheda elettorale di suo marito, un pilota di linea deceduto in un attentato in Afghanistan 15 anni fa. Possibile che dell’errore non si sia accorto nessuno nell’apparato del governo? Cañadas punta il dito contro il sistema-Sánchez, «capace di far votare persino i morti pur di rimanere al potere».

Inoltre il partito di Santi Abascal Vox ha chiesto che la Commissione elettorale centrale monitori quotidianamente i voti provenienti dall’estero, al fine di impedire un’affluenza di schede elettorali in poche ore. Per cui chiede di conoscere, prima delle elezioni del 29 novembre, i voti ricevuti per posta e quelli depositati nelle urne di ciascun consolato per una forma di trasparenza e di organizzazione. Mai un partito in Spagna aveva fatto una richiesta simile.