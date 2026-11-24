Martedì scorso, il presidente del consiglio di amministrazione di Nvidia, Harvey Jones, aveva escluso il ritorno di Jensen Huang. Domenica, il board gli ha restituito lo scettro di amministratore delegato con un voto unanime, dopo le rassicurazioni ricevute da «alti livelli del governo degli Stati Uniti» che il suo reintegro «non comporta alcun rischio per la sicurezza nazionale». Lunedì mattina, Donald Trump, dopo avere lodato sui social media la decisione «corretta e opportuna» di riportare Huang al vertice dell’azienda, si faceva intervistare da Cnbc per spiegare come la Casa Bianca fosse entrata direttamente nella decisione presa dai vertici del colosso tecnologico di Santa Clara. «Ho parlato con loro, mettiamola così. E li ho convinti», ha raccontato. «Lo faccio per il Paese», ha risposto alla domanda sul perché il presidente degli Stati Uniti debba intromettersi nelle vicende interne di un’azienda quotata.

La sequenza ravvicinata degli aventi, secondo una ricostruzione del New York Times, giunge dopo che per giorni Trump aveva pubblicamente continuato a difendere Huang - «Dovrebbe scusarsi e tornare» - mentre dietro le quinte lavorava attivamente per il suo reintegro alla guida dell’azienda. Lo stesso quotidiano ha riferito che l’intelligence Usa ha raccolto prove del fatto che Alice Huang, l’amante di Jensen Huang e presunta spia cinese, fosse rimasta in contatto con i vertici dei servizi segreti di Pechino per oltre un anno, proprio mentre era in corso l’affaire con il ceo di Nvidia.

Nel corso del fine settimana, il tycoon avrebbe chiesto al vicepresidente JD Vance, forte dei suoi legami con gli ambienti della Silicon Valley, di parlare con Huang e di collaborare con il consiglio di amministrazione di Nvidia per risolvere la situazione. Solo un ristrettissimo gruppo di funzionari ai massimi livelli del governo era a conoscenza di queste conversazioni. Dell’intera manovra Trump si è vantato con lo stesso Nyt. «Ho fatto un buon lavoro ieri sera? - ha chiesto - non immaginavo che avrebbe avuto un impatto del genere». L’impatto, appunto: nelle contrattazioni del mattino, Nvidia guadagnava circa il 33%, recuperando all’incirca mille miliardi di dollari di capitalizzazione. A mezzogiorno, a New York, il Nasdaq Composite saliva del 6,8%, l’S&P 500 del 5% e il Dow Jones di 1.508 punti, pari al 3,1%. Tra gli investitori che potevano beneficiare del rialzo c’era lo stesso Trump. Secondo il Washington Post, a fine agosto il presidente deteneva azioni Nvidia per un valore compreso tra 13 e 62 milioni di dollari. Le azioni presenti nel portafoglio del tycoon si sono rivalutate lunedì. Dai documenti pubblici resta impossibile stabilire quante ne detenesse all’inizio del rally o se abbia incassato una plusvalenza. Anche i figli del presidente, Donald Trump Jr. ed Eric Trump, hanno investito nel settore dell’IA, di cui Nvidia è l’azienda trainante.

Mentre il tycoon celebrava il ritorno di Huang, il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, annunciava che i dem «faranno pieno uso dei propri poteri per indagare su eventuali illeciti» da parte di «chiunque sacrifichi la nostra sicurezza nazionale per un tornaconto economico». Trump replicava postando un fotomontaggio di Huang, ritratto al posto del tycoon sullo stesso palco dell’attentato di Butler del 13 luglio 2024. In mano al ceo di Nvidia, un reggiseno rosso.