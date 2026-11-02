La doppia trappola dei democratici Usa

A differenza di quanto è avvenuto con il partito repubblicano, sul fronte democratico l’attacco agli incumbent è arrivato dal basso. A giugno i candidati della sinistra hanno battuto due incumbent di New York, Dan Goldman e Adriano Espaillat, e a Denver Diana DeGette, in Congresso dal 1997. Sullo sfondo c’è l’effetto Zohran Mamdani, il sindaco socialista che nel 2025 ha dimostrato quanto possa rendere una candidatura di rottura.

Sarebbe però un errore considerare come già avvenuta la conquista del partito da parte del Democratic Socialists of America (DSA). Questa corrente ha vinto sette primarie alla Camera su venticinque, ma quasi sempre in distretti blindati dove vincere è facile. La sinistra è forte dove rischiare è gratis, i tradizionalisti dove serve per governare. Ne consegue che il partito arriva al voto con due anime e senza una gerarchia tra loro.

Quelle due anime non si distinguono per la quantità di welfare che chiedono, ma per l’idea di come funziona il potere. Il liberal accetta il capitalismo e vuole correggerlo: regole, tasse, diritti, un’amministrazione che distribuisca i frutti della crescita. Il socialista pensa che il problema stia a monte, in chi possiede e chi decide, e punta su servizi pubblici gestiti dallo Stato, sanità universale, più potere ai lavoratori e calmieri sugli affitti. Il primo cerca il consenso dell’elettorato di centro e lavora dentro le istituzioni; il secondo scommette sulla mobilitazione di chi non vota e sullo spostamento del baricentro. Israele poi è lo spartiacque più netto: per la DSA la posizione sul sostegno americano a Israele decide chi è dei suoi e chi no, e in diverse sfide ha pesato nella sconfitta dei candidati liberal. Sono due strategie coerenti, ma che funzionano in luoghi diversi: la seconda dove la base basta per vincere, la prima dove bisogna convincere gli indecisi.

Per questo la posta di novembre non è solo il Congresso. È chi guiderà i democratici, perché la leadership nazionale sarà legata alla corrente che ne uscirà più forte. I repubblicani hanno già un capo che sceglierà il successore; i democratici hanno un vuoto da riempire. Tra i tradizionalisti Kamala Harris guida la maggior parte dei sondaggi, mentre Gavin Newsom, governatore uscente della California, sta scalando la classifica. All’altro estremo Bernie Sanders è ormai una figura di transizione, e il nome che meglio ne interpreta la visione è Alexandria Ocasio-Cortez.

Il test vero, però, non è nei seggi sicuri. Novembre mette alla prova la sinistra dove si vince o si perde davvero. Il rischio è che i democratici si ritrovino con candidati che trionfano nel partito e vengono bocciati alle generali, la stessa trappola in cui rischiano di cadere i repubblicani premiando la fedeltà più della capacità di vincere.