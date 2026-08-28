La “scomparsa” di Xi Jinping e il vertice segreto: mistero dietro le manovre che agitano Pechino

Come ogni estate i vertici del Partito Comunista Cinese spariscono quasi completamente dalla scena pubblica. Il motivo? il tradizionale ritiro riservato di Beidaihe, località sul Mar Bohai a circa 300 chilometri da Pechino. Il governo non conferma ufficialmente l’incontro, ma nei giorni scorsi Cai Qi, capo dello staff del presidente Xi Jinping e membro del Comitato permanente del Politburo, ha incontrato studiosi ed esperti proprio a Beidaihe, un segnale che in passato ha spesso coinciso con l’arrivo della leadership cinese. Ma a cosa serve questo incontro segreto? E quali i temi trattati?

L’incontro segreto della leadership cinese

Innanzitutto il vertice arriva in un momento delicato: a ottobre è previsto un importante conclave del Partito dedicato alla governance interna, mentre l’economia cinese continua a fare i conti con domanda debole, crisi del settore immobiliare e pressioni sulla crescita. Nelle prossime settimane l’attenzione sarà concentrata anche sulla disciplina interna, sulla gestione del personale e sulle riforme militari, temi che Xi considera cruciali in vista del Congresso del Partito del 2027.

Come ha sottolineato Reuters, il ritiro di Beidaihe ha storicamente rappresentato un’occasione per consentire ai dirigenti in carica e a quelli in pensione di discutere in modo informale di politiche e nomine. L’analista Neil Thomas dell’Asia Society Policy Institute sottolinea però che, con il potere sempre più concentrato nelle mani di Xi Jinping, lo spazio per una vera negoziazione politica si è notevolmente ridotto.

Per Nikkei Asia l’edizione del 2026 é circondata da un clima di forte centralizzazione e di crescente attenzione alla disciplina del Partito. Le autorità hanno rafforzato la sicurezza attorno a Beidaihe e Qinhuangdao con chiusure stradali, controlli aggiuntivi e restrizioni per droni, imbarcazioni private e piccoli velivoli. Come accade quasi ogni anno, i principali leader cinesi sono scomparsi dalle cronache quotidiane dei media statali, alimentando speculazioni su possibili tensioni interne.

L’agenda del meeting

Gli osservatori, tuttavia, invitano alla prudenza: non esistono prove concrete di una sfida all’autorità di Xi, mentre è più probabile che il ritiro serva a consolidare priorità già definite dalla leadership centrale.

Beidaihe rimane uno dei luoghi più enigmatici della politica cinese. Le riunioni estive collettive sono state abolite formalmente nel 2003, e da allora il Partito non pubblica resoconti ufficiali degli incontri dei massimi dirigenti nella cittadina costiera. Eppure la tradizione è sopravvissuta sotto forma di contatti informali tra dirigenti attuali ed ex dirigenti, tanto che i media statali hanno paragonato il ruolo di Beidaihe a quello di Camp David negli Stati Uniti o di Sochi in Russia.

La località, con le sue ville in stile sovietico e le foresterie statali, è stata scelta fin dai tempi di Mao Zedong come luogo di lavoro e riposo per la leadership. Oggi, però, il significato politico appare diverso: meno arena di compromessi tra fazioni e più spazio riservato in cui Xi Jinping cerca di rafforzare controllo, disciplina ideologica e coesione interna.

In vista del vertice di ottobre, il messaggio che arriva da Beidaihe sembra essere soprattutto uno: il presidente cinese vuole una catena di comando ancora più compatta, con margini sempre più stretti per dissenso e autonomia ai vertici del Partito.